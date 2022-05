Sharp lancia Synappx Collaboration Hub

Sharp presenta Synappx Collaboration Hub, un servizio in abbonamento evoluto che mira a una gestione più fluida delle riunioni, in risposta alle mutevoli esigenze e sfide dei meeting ibridi.

Il nuovo servizio è stato presentato in occasione del Future Workplace Event, durante il quale il team del Senior Management europeo ha illustrato come l’ecosistema di dispositivi e servizi Sharp per lo smart office può aiutare le aziende a costruire l’ufficio del futuro.

Utilizzando la potenza del cloud, Synappx offre agli utenti un’interfaccia intuitiva, e consente di condurre qualsiasi tipo di riunione, fornendo un accesso semplificato ai documenti condivisi tramite le migliori piattaforme web e soluzioni per riunioni, Questo semplifica l’organizzazione della riunione e consente di ottimizzare i tempi per concentrarsi sul raggiungimento degli obiettivi del meeting, anziché perdere tempo a causa della tecnologia.

In molte riunioni ibride viene utilizzata una serie di attrezzature per videoconferenze e servizi cloud per collegarsi e condividere le informazioni che spesso può richiedere lunghi tempi di configurazione – anche 10 minuti – che rallentano l’inizio dei lavori .

Synappx Collaboration Hub offre la stessa esperienza, sia nel caso si utilizzi un dispositivo personale che un dispositivo presente in sala, sollevando l’utente dalla preoccupazione di utilizzare apparecchiature e servizi non conosciuti, e garantire che le riunioni inizino senza ritardi. I documenti sono facilmente accessibili e condivisi grazie a processi e opzioni di menu coerenti, accedendo ai dati anche da diversi servizi cloud.

Synappx Collaboration Hub garantisce che tutti gli utenti possano effettivamente gestire in modo efficace qualsiasi configurazione e avviare facilmente ogni tipo di riunione. Sia accedendo da uno spazio personale che operando da un sofisticato PC di una sala conferenze, l’utente sarà in grado di avviare automaticamente una conferenza online e accedere ai materiali direttamente dal dispositivo personale, con la sicurezza che l’attenzione dei partecipanti rimanga sempre focalizzata sui contenuti e sugli obiettivi del meeting.

Per facilitare l’accesso, l’app Synappx Go fornisce il controllo touchless di tutte le procedure della riunione direttamente da un dispositivo mobile, contribuendo a evitare anche eventuali rischi per la salute rappresentati da dispositivi condivisi e attrezzature via cavo. L’applicazione mobile garantisce agli utenti il pieno controllo di tutte le attività della riunione, con un facile avvio e la possibilità di recuperare e presentare su un display i contenuti archiviati in diversi servizi di archiviazione cloud.

Rob Davis, Solutions & Services Business Manager di Sharp, afferma: “Sharp ha voluto trovare una soluzione alla necessità di semplificare le aziende nell’organizzazione delle riunioni e soddisfare le mutevoli esigenze del lavoro ibrido. Synappx Collaboration Hub è stato creato per favorire il passaggio da un uso personale delle attrezzature a quello condiviso, offrendo una user experience coerente e semplice per ogni tipo di riunione, sia a casa che nelle sale conferenze. Questo servizio garantisce che la tecnologia che non crea ostacoli, ma al contrario, supporta i nostri clienti a condurre riunioni più efficaci con una migliore collaborazione”