Sharp: le nuove TV della serie EQ portano il cinema a casa

Sharp Consumer Electronics lancia sul mercato italiano la sua nuova serie di Android TV 4K Ultra HD con tecnologia Quantum Dot. La serie EQ di Sharp, una gamma di TV premium dotate di funzionalità di alto livello, combina un display e una tecnologia audio avanzati con un design unico.

Quantum Dot per un ampio spettro di colori e una riproduzione cromatica precisa.

Nei nuovi modelli di Android TV 4K Ultra HD della serie EQ, Sharp utilizza per la prima volta una tecnologia Quantum Dot altamente sofisticata. I televisori supportano gli standard di immagine HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) e Dolby Vision con riproduzione del colore a 12 bit (una prestazione rivoluzionaria per gli standard odierni di riproduzione del colore). Grazie alla tecnologia AQUOS Smooth Motion di Sharp, che integra fotogrammi aggiuntivi al contenuto, i movimenti dell’immagine appaiono sempre fluidi e le distorsioni dell’immagine sono ridotte. La luminosità dell’immagine viene adattata automaticamente all’illuminazione della stanza con un sensore di luce ambientale integrato.

I nuovi televisori delle serie Sharp EQ si adattano perfettamente a qualsiasi design d’interni moderno. Combinando materiali di alta qualità, design all’avanguardia e tecnologia moderna, questi televisori non solo offrono un’esperienza cinematografica brillante, ma sono anche particolarmente piacevoli alla vista: Sharp ha posto infatti l’accento su un’estetica in grado di integrarsi armoniosamente con gli spazi casalinghi. Eleganti e senza cornice, i tv Sharp EQ hanno un fascino contemporaneo: grazie a un sottile supporto centrale, sembrano quasi fluttuare. L’involucro in alluminio e la griglia dell’altoparlante conferiscono una finitura sofisticata ai prodotti. Sono disponibili quattro diverse dimensioni dello schermo in nero (EQ3) e argento (EQ4) con diverse griglie anteriori.

Partner audio DTS:X, Dolby Atmos e harman/kardon® a bordo

Per ottenere la migliore esperienza sonora, Sharp collabora con i rinomati partner audio Dolby Atmos e DTS:X. Queste tecnologie audio innovative offrono un suono realistico e tridimensionale con un’incredibile profondità. Dolby Atmos ha rivoluzionato la configurazione degli home theater con un formato audio rivoluzionario che, attraverso apparecchiature audio compatibili, consente la distribuzione del suono all’interno di una bolla a 360 gradi. DTS:X offre un’esperienza audio altrettanto coinvolgente grazie anche ad una configurazione flessibile del layout degli altoparlanti. DTS:X è inoltre completamente compatibile con tutti i contenuti codificati DTS esistenti.

Il sistema di altoparlanti a due vie integrato da 24 watt di harman/kardon è stato sviluppato appositamente per le serie EQ e garantisce una riproduzione del suono chiara e bassi corposi senza distorsioni. Gli esclusivi altoparlanti front-down sono racchiusi da una griglia in alluminio abilmente progettata. Le frequenze alte degli speaker anteriori sono in grado di fornire suoni e voci chiari, mentre le frequenze basse offrono un suono caldo e profondo. I picchi ad effetto drammatico sono garantiti dal volume considerevole dell’altoparlante con un litraggio di oltre mezzo lt.

Sharp Android TV: un’ampia scelta di opzioni e intrattenimento per tutti

Le nuove TV della serie Sharp EQ incorporano il sistema Android 11 insieme a un nuovo processore ad alte prestazioni. Offrono intrattenimento e connettività quasi illimitati: oltre a numerosi servizi di app preinstallate come Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV e Prime Video, gli utenti hanno accesso a oltre 7 mila app e librerie multimediali nel Google Play Store, tra cui Apple TV, Disney+ e HBO Max. L’Assistente Google integrato offre un supporto rapido e utile nella vita di tutti i giorni, oltre a una maggiore accessibilità grazie alla funzione di controllo vocale.

I TV Android Sharp EQ supportano il servizio di streaming Google Stadia, rendendo disponibile una vasta gamma di videogiochi con risoluzione 4K HDR: l’unico requisito è un controller pad collegato al TV Sharp. I televisori possiedono anche quattro ingressi HDMI 2.1, che supportano ALLM e funzionalità di gioco aggiuntive. Il triplo sintonizzatore HD integrato riceve i programmi TV via cavo (DVB-C), antenna (DVB-T/T2) o satellite (DVB-S/S2). Inoltre, sono disponibili Bluetooth, Chromecast integrato, un lettore di schede micro-SD, un’uscita AUX e due porte USB per la riproduzione di contenuti multimediali aggiuntivi.