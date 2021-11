Sharp/NEC: nuovo monitor MultiSync E273F per postazioni di lavoro più ordinate

Sharp NEC Display Solutions Europe ha annunciato il suo nuovo monitor desktop con connettività a cavo singolo, che offre avanzate caratteristiche ergonomiche ed elevate prestazioni per soluzioni desktop razionali ed ordinate e che sarà disponibile da dicembre 2021.

Il NEC MultiSync E273F è stato progettato per ottimizzare il benessere dell’utente ed offrire una flessibilità a prova di futuro. Dotato di display LCD Enterprise da 27 pollici, l’E273F incorpora l’ultimo standard di connettività USB Type-C da 65 W. Ciò consente alle organizzazioni di ottimizzare la connettività riducendo le connessioni video, audio, di alimentazione e USB ad un unico cavo.

Gli utenti potranno beneficiare della tecnologia integrata con ridotta emissione di luce blu e priva di sfarfallio che tutela la vista senza compromettere la fedeltà dei colori. Inoltre, l’avanzata capacità di regolazione garantisce un set-up ottimale della postazione di lavoro a grande vantaggio della produttività.

Il NEC MultiSync E273F favorisce i nuovi standard di open office con postazioni di lavoro non assegnate e BYOD (Bring Your Own Device), con un display completamente a prova di futuro grazie all’integrazione di DP, HDMI, USB Type-C, uscita audio e hub USB per il massimo livello di flessibilità.

Il monitor E273F è disponibile in bianco o nero per soddisfare le preferenze ergonomiche ed estetiche in ufficio o in ambiente domestico, ha un ingombro minimo grazie alla cornice ultrasottile e al supporto per montaggio opzionale VESA, integrandosi perfettamente con uno spazio di lavoro moderno ed efficiente.

Alistair Round, Product Manager Commercial Displays di Sharp NEC Display Solutions Europe, afferma, “Il modo in cui lavoriamo sta cambiando così come i nostri uffici, sempre più ordinati e razionalizzati per facilitare l’hot desking, le postazioni di lavoro interscambiabili. Abbiamo progettato il display E273F pensando alla praticità e alla facilità d’uso, sfruttando la potenza della connettività USB Type-C per sostituire il tradizionale groviglio di cavi del monitor con un unico e semplice cavo”.

“Allo stesso tempo, ci siamo rifiutati di scendere a compromessi con l’esperienza o il benessere dell’utente, così come con i livelli di performance. Questo nuovo monitor è il dispositivo ideale per le organizzazioni che desiderano spazi di lavoro puliti, ordinati ed efficienti, consentendo a chiunque di collegare il proprio notebook/tablet PC al display ed iniziare a lavorare subito con elevati livelli di prestazioni e risoluzione”