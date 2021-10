Sharp presenta due nuove stampanti multifunzione monocromatiche “light production” ad elevate prestazioni

Sharp lancia due nuove MFP monocromatiche “light production” ad elevate prestazioni, progettate per la gestione di ambienti di stampa on demand.

I modelli MX-M1056 e MX-M1206 ad alta velocità sono dotati di funzioni di produzione ottimizzate, livelli di sicurezza potenziati e hanno le stesse caratteristiche di flusso di lavoro e interfaccia utente proprie della gamma di MFP Sharp, che contribuiscono a massimizzare la produttività e ridurre i costi operativi. I nuovi modelli offrono funzionalità avanzate di produttività, con velocità di scansione fino a 240 ppm e velocità di stampa fino a 120 ppm, tempi di riscaldamento rapidi e una capacità carta che può contenere fino a 13.500 fogli per ottimizzare il flusso di stampa.

Per realizzare documenti aziendali rifiniti in modo professionale, gli utenti possono scegliere tra diverse tipologie di carta con formati standard fino all’SRA3/A3+ e grammature fino a 300 gr/mq. Queste MFP offrono anche un’ampia selezione di funzionalità di finitura avanzate, quali la nuova tecnologia GBC SmartPunch per consentire di ottenere pieghe e perforazioni, contribuendo alla produzione interna di materiali di marketing. Con le nuove MFP monocromatiche l’operatore della sala stampa acquisisce il controllo completo del flusso di lavoro attraverso un’interfaccia di facile utilizzo, a cui si accede tramite un touchscreen LCD a colori inclinabile, da 15.4”.

Il pannello di controllo, completamente personalizzabile, è in dotazione all’intera gamma di MFP Sharp, migliorando la user experience e massimizzando l’efficienza della gestione del lavoro poiché coloro che hanno già esperienza dei dispositivi Sharp saranno subito pronti a lavorare con le nuove macchine.

Le stampanti possono essere integrate, inoltre, con EFI Fiery Digital Print Server, che offre la finitura subset e altre funzionalità di stampa. I nuovi modelli consentono l’accesso a un ampio elenco di servizi basati su cloud come OneDrive, Google Drive, SharePoint Online e Dropbox.

La facile integrazione con le applicazioni di rete esistenti e i servizi cloud pubblici dimostra che si può accedere e condividere le informazioni in sicurezza da ogni luogo e in ogni momento, contribuendo ad aumentare la produttività. Le MX-M1056 e MX-M1206 dispongono di avanzate funzionalità di sicurezza e resilienza, tra cui un sistema di prevenzione da attacchi del firmware e la capacità di ripristino automatico, in grado di identificare una intrusione dannosa e ripristinare il firmware della macchina allo stato originale. Un programma di controllo di protezione della whitelist e la convalida dei certificati SSL aiutano a proteggere il file system delle macchine da accessi non autorizzati.

Ben Lake, Senior Product Manager di Sharp afferma: “le sale stampa interne necessitano di stampanti di produzione rispondenti alle esigenze delle aziende e in grado di garantire le prestazioni più elevate per affrontare lavori di stampa anche molto impegnativi. Le nuove MX-M1056 e MX-M1206 combinano funzionalità e sicurezza con l’alta velocità di stampa e scansione, consentendo di effettuare una sofisticata gestione del lavoro con un crescente numero di progetti e maggiori volumi di stampa.”

I nuovi modelli sono in vendita presso Sharp e i suoi partner.