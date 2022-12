Sharp presenta una nuova gamma di MFP monocromatiche

Sharp ha annunciato il lancio di due nuove serie di multifunzione A3 Monocromatiche BP-70M e BP-50M, ampliando così l’ecosistema dei dispositivi Sharp per lo “smart office”, a supporto delle imprese che stanno adattando la propria organizzazione alla complessità del lavoro ibrido. Le nuove MFP offrono funzionalità di connettività e impostazioni di sicurezza all’avanguardia che garantiscono soluzioni di stampa sicure e senza interruzioni.

Le nuove MFP sono state progettate per soddisfare le esigenze del lavoro ibrido, consentendo agli utenti di collaborare e condividere le informazioni in modo semplice e sicuro con tutti i colleghi, anche da remoto. Gli undici nuovi modelli, dotati di velocità da 26 a 65 ppm, sono in grado di supportare le diverse esigenze dei gruppi di lavoro medio-grandi, fino a 50 utenti.

Connettività senza limiti per il “future workplace”

Le nuove multifunzione Sharp BP-70M e BP-50M offrono alle aziende un livello di connettività flessibile senza precedenti, adatto a rispondere alle nuove esigenze del lavoro. I servizi cloud avanzati come Microsoft Teams e Google Drive semplificano la comunicazione, mentre la funzionalità nativa di Microsoft Universal Print consente alle MFP di integrarsi perfettamente con gli ambienti Microsoft 365, semplificando la stampa dei documenti.

Maggiore produttività ed efficienza

Grazie alle ultime tecnologie di cui sono dotati i nuovi modelli, gli utenti possono lavorare in modo più efficiente e aumentare la loro produttività.

Le funzionalità integrate, come il rilevamento di fogli multipli dall’alimentazione e l’ottimizzata funzione di correzione automatica dell’inclinazione, sono in grado di velocizzare il lavoro, risparmiando tempo prezioso.

La funzione di stampa fronte/retro da 300 fogli e la scansione a passaggio, in grado di acquisire fino a 280 immagini al minuto, esaltano la produttività e l’efficienza.

Sicurezza ineguagliabile, per proteggere utenti, dispositivi e dati

I modelli BP-70M e BP-50M sono dotati di tecnologie di sicurezza all’avanguardia, per aiutare le aziende a proteggere i propri dati. Funzionalità come il controllo dell’integrità del sistema all’avvio del dispositivo, la prevenzione degli attacchi al firmware con ripristino automatico e la protezione antivirus basata su Bitdefender® aiutano a proteggere le MFP da pericolose intrusioni dall’esterno. Tutte queste funzioni possono essere facilmente gestite tramite l’intuitivo pannello touchscreen capacitivo Full Flat da 10,1 pollici e con funzionalità abilitate per l’intelligenza artificiale.

Un supporto agli impegni aziendali per la sostenibilità

Le nuove MFP, progettate tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità ambientali delle aziende, sono dotate di innovative funzionalità per il risparmio energetico, come la tecnologia di fusione a tampone e toner dalle nuove caratteristiche.

Grazie al minor numero di componenti che necessitano di calore, il nuovo sistema consente una fase di riscaldamento più rapida riducendo il consumo energetico complessivo del dispositivo.

Insieme alle MFP A3 a colori lanciate all’inizio di quest’anno, i nuovi modelli monocromatici BP-70M e BP-50M completano la nuova serie di multifunzione “Future Workplace” per aiutare i clienti Sharp a costruire ambienti di lavoro più flessibili e sicuri, adatti al futuro.

I nuovi modelli sono ora disponibili per l’acquisto presso Sharp e i suoi partner.