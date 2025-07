SmartCast: la nuova frontiera dell’intrattenimento intelligente

EnGenius Networks, specialista globale nelle soluzioni di connettività cloud-based, annuncia il rilascio ufficiale di SmartCast, disponibile senza licenza a partire da luglio 2025 su tutte le reti gestite tramite EnGenius Cloud.

Questa innovativa tecnologia di casting wireless segna un importante passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza digitale per ospiti di hotel, pazienti negli ospedali e residenti di strutture assistenziali.

Da luglio, SmartCast sarà attivo di default in tutte le reti gestite da EnGenius Cloud eliminando la necessità di dispositivi esterni, licenze IPTV o configurazioni manuali.

Una soluzione pensata per migliorare l’esperienza di intrattenimento degli ospiti e per ottimizzare le risorse IT, riducendo drasticamente costi e tempi di gestione.

Il BYOE non è più un lusso – è un’aspettativa

Secondo Hotel Internet Services il 40% degli ospiti sceglierebbe un hotel con funzionalità di casting rispetto a uno che ne è sprovvisto e il 72% si dichiara interessato ad accedere ai propri account di streaming personali sulla TV in camera.

Questa tendenza, nota come BYOE (Bring Your Own Entertainment), sta rapidamente diventando il nuovo standard digitale dell’ospitalità.

Ostacolo rilevante: L’isolamento della rete blocca il casting

Tradizionalmente, gli hotel utilizzano l’isolamento Layer 2 (L2 Isolation) per salvaguardare la privacy degli ospiti.

Tuttavia, questa misura impedisce ai dispositivi degli ospiti di rilevare ricevitori di streaming come Chromecast o Apple TV, bloccando di fatto protocolli essenziali come mDNS, Bonjour e SSDP vanificando l’esperienza dell’utente.

SmartCast di EnGenius supera questa barriera tecnica, permettendo il casting sicuro dei contenuti anche con l’L2 Isolation attivo: un’innovazione che segna un punto di svolta per il settore.

SmartCast: Semplicità, privacy e scalabilità

SmartCast consente agli ospiti di trasmettere contenuti dai loro smartphone o tablet direttamente al televisore della loro stanza: niente credenziali condivise, niente codici QR (se non desiderati) e nessuna interferenza tra le stanze.

Tre opzioni di implementazione flessibili con EnGenius

– VLAN per stanza + Suffisso SSID: Ogni camera riceve una propria rete isolata (ad esempio, Guest_Room101), con segmentazione VLAN dedicata. Ideale per gli hotel di alto livello che richiedono un isolamento di rete rigoroso.

– SmartCast: Un unico SSID in tutte le stanze, con supporto per l’isolamento L2. Connessione tramite codice QR per la massima sicurezza e facilità di utilizzo.

– Casting su LAN (LAN Cast): Il traffico di casting è limitato allo stesso access point multiporta (ad esempio, ECW215 o ECW515L). Non è necessario un codice QR. Perfetto per le installazioni rapide con gli AP a muro.