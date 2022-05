Soluzioni AV 4K: Panasonic innova

Fedele al tema “4K Everywhere”, in occasione di ISE 2022 in corso in questi giorni a Barcellona, Panasonic sta presentando tre prodotti innovativi per il settore dell’AV.

Si tratta di due nuove serie di proiettori LCD concepiti per garantire agli utenti comunicazioni immediate e coinvolgenti nei contesti scolastici e corporate. La serie Panasonic PT-LMZ460 consente l’avvio immediato di presentazioni grazie alla funzionalità Quick Startup, in grado di attivare la proiezione dallo standby in solo un secondo. Oltre alla flessibilità d’uso e a una risoluzione superiore al Full HD che garantiscono immagini di nitidezza estrema, questa serie di proiettori offre un obiettivo zoom 1,2x ed una luminosità fino a 4.600 lm in risoluzione WUXGA nativa. Ciò consente non soltanto di riprodurre le immagini secondo il rapporto d’aspetto originale, ma anche di impiegare un’area extra dello schermo per la visualizzazione di pagine Web e fogli di calcolo elettronico.

La serie short-throw Panasonic PT-TMZ400, con una luminosità fino a 4.000 lm e risoluzione WUXGA, è inoltre l’ideale per casi d’applicazione in piccoli musei o per applicazioni di digital signage. Il design ottico sofisticato e l’efficienza della proiezione laser SOLID SHINE che caratterizzano entrambe le serie di proiettori riducono il consumo energetico, gli sprechi e gli interventi di manutenzione, facendo di questi dispositivi un investimento con un ridotto impatto ambientale. Entrambe le serie saranno disponibili da settembre 2022.

PressIT360: una rivoluzionaria soluzione per videoconferenze

Panasonic ha, inoltre, annunciato PressIT360 un sistema intuitivo, che si connette a qualsiasi PC tramite un singolo cavo e riprende immagini in alta risoluzione, con un suono estremamente nitido. Il sistema è in grado di rilevare i relatori di una videoconferenza fino a 5 m di distanza ed è dotato di una funzione di equalizzazione del volume che consente di evitare eco, rumori e regolare automaticamente la qualità del suono a seconda che il relatore si trovi in sala o stia presentando da remoto.

Sempre a ISE 2022, Panasonic sta introducendo anche molte altre soluzioni innovative nelle aree Immersive, Education e Collaboration visitabili allo stand Panasonic.

Due nuovi proiettori da 20.000 lm: 3 chip DLP e LCD

Sempre a Barcellona, Panasonic sta esponendo la nuova serie di proiettori compatti PT-RQ25K, nuovo punto di riferimento del settore, pensata per offrire un’integrazione ottimale nelle installazioni fisse e semplificare le operazioni di configurazione e gestione nel mondo rental & staging. Questa gamma di quattro modelli comprende il proiettore 4K a 3 chip DLP da 20.000 lm più piccolo e leggero al mondo, con una qualità dell’immagine coinvolgente e funzionalità esclusive per agevolare qualsiasi operazione, dal trasporto all’immagazzinamento, fino all’installazione e alla configurazione.

Sempre nella fascia da 20.000 lm, Panasonic ha mostrato in anteprima il proiettore LCD più piccolo, leggero e silenzioso al mondo: il PT-MZ20K perfetto per l’utilizzo durante riunioni nei contesti corporate, nelle sale conferenze e negli ambienti ibridi.

Una nuova line-up di display professionali

Infine, la nuova serie EQ2 di display LCD 4K professionali è stata progettata in risposta alle esigenze sempre più complesse dei settori corporate ed education. La serie offre elevata visibilità, lunga durata e una vasta gamma di funzioni di connettività disponibili in sei dimensioni (86/75/65/55/50/43”). Per semplificare la collaborazione durante conferenze o lezioni scolastiche, la serie EQ2 supporta lo slot per le specifiche Intel SDM (Smart Display Module), che può essere utilizzato insieme alla versione ricevitore del sistema di presentazione wireless PressIT di Panasonic. Inoltre, la funzione Whiteboard integrata consente di prendere note direttamente sullo schermo, di ingrandire o ridurre i contenuti tramite il mouse. I display saranno disponibili a partire dall’estate.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Hartmut Kulessa, European Marketing Manager presso Panasonic Visual Solutions: «Oggi più che mai è importante poter collaborare e creare liberamente, ovunque ci si trovi. Per questo motivo ci stiamo concentrando sullo sviluppo di soluzioni in ambito AV 4K più coinvolgenti e collaborative per i settori corporate, education e dell’intrattenimento. Siamo già l’unico produttore al mondo a offrire un portfolio di prodotti in 4K con display fino a 98” e proiettori fino a 50.000 lumen. Le nuove e rivoluzionarie soluzioni presentate qui a Barcellona potranno solo accrescere la nostra reputazione di fornitore leader nell’ambito delle soluzioni in 4K».