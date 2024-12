SSD CS2150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4: affidabilità e prestazioni senza pari

PNY Technologies Europe annuncia l’aggiunta del nuovo SSD CS2150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 alla sua gamma di SSD.

Il nuovo SSD CS2150 pone le basi per una tecnologia di archiviazione avanzata, utilizzando l’interfaccia NVMe PCIe Gen5 x4 per raggiungere eccezionali velocità di trasferimento dati. Con velocità di lettura sequenziale fino a 10.300 MB/s e velocità di scrittura fino a 8.600 MB/s², questa tecnologia rivoluzionaria porta le prestazioni di elaborazione a nuovi livelli. Perfetto per i professionisti, gli appassionati di tecnologia, i creatori di contenuti e tutti coloro che richiedono prestazioni di storage di primordine, il CS2150 stabilisce un nuovo standard di velocità ed efficienza.

Esperienza di gioco potenziata con Microsoft DirectStorage

L’unità SSD PNY CS2150 sfrutta la potenza di Microsoft DirectStorage4, una funzione rivoluzionaria di Windows 11 che accelera i tempi di caricamento dei giochi e migliora la qualità delle immagini. In combinazione con la leggendaria DRAM DDR5 PNY XLR8 Gaming e una scheda grafica ad alte prestazioni come la PNY GeForce RTXTM 4080 SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTOTM EPIC-X RGBTM Overclocked Triple Fan, i tempi di caricamento sono più rapidi e il gameplay è più fluido, dando agli utenti più tempo per immergersi nell’esperienza di gioco.

Caratteristiche del nuovo SSD CS2150

Velocità superiore : prestazioni più elevate rispetto alle unità SSD NVMe Gen4 x4, con velocità fino a 10.300 MB/s in lettura sequenziale e 8.600 MB/s2 in scrittura sequenziale.

: prestazioni più elevate rispetto alle unità SSD NVMe Gen4 x4, con velocità fino a 10.300 MB/s in lettura sequenziale e 8.600 MB/s2 in scrittura sequenziale. Produttività : grazie a velocità di lettura e scrittura ultraveloci, tempi di caricamento ridotti e una migliore reattività complessiva del sistema, è la soluzione ideale per gli appassionati di PC, i gamers e i creatori di contenuti che esigono il massimo dai loro computer.

: grazie a velocità di lettura e scrittura ultraveloci, tempi di caricamento ridotti e una migliore reattività complessiva del sistema, è la soluzione ideale per gli appassionati di PC, i gamers e i creatori di contenuti che esigono il massimo dai loro computer. Protezione dei dati : TCG Opal 2.0 per la crittografia hardware e la sicurezza dell’archiviazione.

: TCG Opal 2.0 per la crittografia hardware e la sicurezza dell’archiviazione. Affidabilità: estremamente resistente, con una garanzia di 5 anni o TBW per un’archiviazione affidabile.

Caratteristiche tecniche

SSD PNY CS2150 M.2 NVMe Gen5 x4:

Interfaccia : interfaccia PCIe Gen5 (NVMe Gen5 x4)

: interfaccia PCIe Gen5 (NVMe Gen5 x4) Velocità : fino a 10.300 MB/s2 in lettura e fino a 8.600 MB/s2 in scrittura (variabile in base alla capacità).

: fino a 10.300 MB/s2 in lettura e fino a 8.600 MB/s2 in scrittura (variabile in base alla capacità). Capacità : 1T, 2T3

: 1T, 2T3 Fattore di forma : M.2 2280

: M.2 2280 Garanzia: garanzia limitata di 5 anni o TBW5

Disponibilità del PNY SSD CS2150

Le unità SSD PNY CS2150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 saranno presto disponibili nelle versioni 1T e 2T.