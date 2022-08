Synology presenta la FlashStation FS3410

Synology ha annunciato la disponibilità dell’FS3410, l’ultimo arrivo nella famiglia di server NAS all-flash FlashStation. Unità di fascia media della serie 3000, l’FS3410 è un dispositivo conveniente, con eccellenti funzionalità di rete. Per il throughput elevato è l’ideale per i casi d’uso che richiedono un’archiviazione complessa, tra cui protezione e archiviazione di VM, sincronizzazione di file e hosting di applicazioni business.

“L’FS3410 risponde all’esigenza di soluzioni di archiviazione più reattive e veloci in ambienti come quelli della post-produzione di video, Building Information Modeling (BIM), sistemi informativi geografici (GIS) e progetti CAD su larga scala”, ha dichiarato Julien Chen, Product Manager presso Synology. “Per le sue prestazioni all-flash è eccellente per l’hosting dell’archiviazione di macchine virtuali e per applicazioni di produttività come MailPlus, il nostro server e-mail affidabile e sicuro”.

Studiato per ambienti complessi

Basato sul versatile sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), l’FS3410 2U a 24 vani è una soluzione sia SAN e NAS, alimentata da un processore Intel® Xeon® a otto core con il supporto opzionale per Fibre Channel e la più veloce rete 40/56GbE.1 Le sue performance, con oltre 356.000/129.000 IOPS in lettura/scrittura casuale 4K2 , ne fanno l’ideale come file server, server di archiviazione a blocchi o server di applicazioni leggere che richiedono alta disponibilità, affidabilità e tecnologie di archiviazione all’avanguardia.

La linea di archiviazioni Synology di classe enterprise integra design hardware consolidati e costruiti per offrire la massima affidabilità. Il monitoraggio avanzato delle unità di archiviazione permette agli amministratori di ricevere previsioni migliori e più accurate sullo stato di integrità, mentre gli aggiornamenti critici del firmware delle unità vengono eseguiti automaticamente e in trasparenza.3

Archiviazione VM veloce e affidabile

L’FS3410 è certificato per supportare VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, OpenStack Cinder e anche Kubernetes CSI. La funzionalità LUN e di gestione avanzata dell’archiviazione con il supporto per VMware VAAI e WindowsODX accelerano le prestazioni delle VM e consentono di creare snapshot ed eseguire recuperi e clonazioni ad altissima velocità. La deduplica a livello di volume assicura un’elevata efficienza, con una riduzione dello spazio di archiviazione fino a 3.15:1.4 Synology High Availability, consente di ottenere la massima disponibilità dei servizi: l’FS3410 può essere associato a un’altra unità identica per creare un cluster ad alta disponibilità. In caso di interruzione pianificata o imprevista di un’unità, l’architettura active/passive garantisce la transizione automatica dei servizi in pochi minuti.

Protezione dell’infrastruttura e VM

Le Synology FlashStation includono applicazioni complete per il backup e la protezione delle macchine virtuali VMware vSphere e Microsoft Hyper-V. Gli utenti possono facilmente proteggere la loro infrastruttura esistente con Active Backup for Business e ripristinare velocemente le VM su sistemi diversi o persino sulla stessa unità FS3410.

Disponibilità

La Synology FS3410 è disponibile tramite le reti di canale e i partner Synology.

1. Informazioni aggiornate sulla compatibilità sono disponibili sulla pagina https://www.synology.com/compatibility .

2. I risultati delle prestazioni sono stati ottenuti mediante test interni eseguiti da Synology. Le prestazioni reali possono variare in base alla configurazione, all’utilizzo e all’ambiente di test. Maggiori informazioni sono disponibili nei grafici delle prestazioni .

3. L’analisi avanzata sull’autonomia per gli SSD e gli aggiornamenti del firmware sono disponibili soltanto per gli SSD Synology supportati.

4. Synology ha misurato un coefficiente di riduzione dei dati di 3,15:1 in base a 10 VM configurate per il desktop remoto con installati due sistemi operativi e applicazioni enterprise. La deduplica a livello di volume è disponibile soltanto con i volumi formati da SSD Synology.