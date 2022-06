Synology presenta la RackStation RS422+ 1U a 4 vani

La nuova RackStation+, Synology RackStation RS422+, è una soluzione all-in-one compatta e conveniente pensata da Synology per applicazioni edge server, piccole imprese e titolari di piccoli laboratori privati in cerca di una risposta alle loro esigenze di gestione, condivisione, sincronizzazione e backup dei dati.

“L’RS422+ è un’opzione interessante per le piccole imprese e liberi professionisti in cerca di una soluzione di backup affidabile e compatta o una soluzione di archiviazione edge a prezzo conveniente”, ha dichiarato Michael Wang, Product Manager presso Synology “Questa espansione della nostra serie di RackStation rafforza le offerte da rack, offrendo ai clienti una maggiore varietà affinché possa trovare la soluzione Synology più adatta per le loro specifiche esigenze”.

Valore grande, formato piccolo

Studiato per i piccoli impianti, l’RS422+ ha una profondità di appena 327,5 mm, maniglie incluse. Grazie al telaio 1U compatto s’infila perfettamente in un rack a parete oppure un supporto a 2 montanti. Le prestazioni affidabili dell’RS422+, insieme al suo formato compatto, all’efficienza di alimentazione e al supporto per il file system Btrfs, che consente le istantanee e la riparazione automatica dei dati, ne fanno una soluzione affidabile adatta per applicazioni edge server.

Inoltre, le doppie porte 1GbE con il supporto per link aggregation fanno dell’RS422+, con il suo prezzo interessante, la soluzione ideale come server della posta, di sorveglianza o di directory. La sua funzionalità ad alta disponibilità integrata consente di usarlo insieme a un altro RS422+ per realizzare un cluster ad alta disponibilità e assicurare così il massimo tempo di disponibilità

per i servizi cruciali. Per i clienti che desiderano ampliare la velocità di rete, l’upgrade diventa un gioco da ragazzi grazie al supporto per i moduli di upgrade plug-n-play 10GbE Ethernet.

Tutti i vantaggi del cloud con Hybrid Share

La combinazione dell’RS422+ con C2 Storage offre il meglio dei due mondi. Hybrid Share unisce le prestazioni locali del Synology NAS e la scalabilità di C2 Storage. Grandi set di dati restano nel cloud, mentre i dati necessari vengono trasmessi agli uffici di filiale usando l’ampia larghezza di banda di un data center. I dati utilizzati con maggiore frequenza sono memorizzati in una cache sul NAS locale per un accesso veloce e a bassa latenza. In più la sicurezza dei dati risulta potenziata in quanto i dati trasferiti dal NAS a C2 Cloud sono protetti da crittografia end-to-end.

Garanzia e disponibilità

L’RS422+ è coperto da tre anni di garanzia sull’hardware di Synology1, con un’estensione di garanzia opzionale di altri due anni in alcune regioni. Ora disponibile presso i partner e i rivenditori Synology.

1. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto indicata sulla ricevuta di acquisto.