Samsung Electronics ha annunciato Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite, gli ultimi modelli dell’ampio portfolio di tablet del brand.

Galaxy Tab S7 FE offre ai consumatori le migliori funzionalità di Galaxy Tab S7, come l’ampio display perfetto per l’intrattenimento, i lavori creativi e le attività multi-tasking. Galaxy Tab A7 Lite è invece la soluzione ideale per gli utenti che preferiscono un tablet compatto e adatto all’uso in mobilità.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Woncheol Chai, SVP e Head of Experience Planning Team, Mobile Communications Business di Samsung Electronics: «La richiesta di tablet continua a crescere. Che sia per studiare da remoto, connettersi con gli amici o concedersi dell’intrattenimento, i consumatori ricercano dispositivi che possano restare al passo con il proprio stile di vita creativo e ricco di impegni. Siamo entusiasti di fornire agli utenti la tecnologia di cui hanno bisogno per trarre il massimo dalle loro giornate. Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite sono dotati di funzionalità eccezionali, ideate per andare incontro alle necessità quotidiane degli utenti».

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Con Galaxy Tab S7 FE (che arriverà sul mercato italiano più avanti nel corso dell’anno), gli utenti avranno a disposizione le funzionalità che amano a un prezzo accessibile. Galaxy Tab S7 FE è dotato, infatti, di un ampio display da 12,4 pollici, la caratteristica più ricercata dai consumatori, che lo rende perfetto per portare l’intrattenimento, la produttività e la creatività a un livello superiore. Grazie alla S Pen integrata nel dispositivo e alla potente batteria a lunga durata, Galaxy Tab S7 FE è il compagno ideale per raggiungere i massimi livelli di produttività anche in movimento, ma non solo: consolidando l’expertise raggiunta con la serie Tab S7, il nuovo modello risulta una scelta ottima per andare incontro alle diverse esigenze dei consumatori, dallo streaming di contenuti video alle attività professionali, passando per il gaming. Il prezzo accessibile, inoltre, lo rende il modello adatto anche agli studenti e a un’audience più differenziata.

Con la stessa finitura in metallo lucida ed elegante della linea Tab S7, Galaxy Tab S7 FE è disponibile nella colorazione Mystic Black. Galaxy Tab S7 FE vanta un profilo sottile e leggero e dispone di una batteria potente, così che si possa facilmente riprodurre video in streaming, lavorare e creare progetti, senza la pressione di dover trovare una presa di corrente nelle vicinanze.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A7 Lite (in vendita in Italia dal 16 luglio a partire da 169 euro) è il compagno di viaggio ideale per usufruire di contenuti e giochi in mobilità, a un prezzo accessibile. Con uno schermo da 8,7 pollici, racchiuso in una custodia in metallo elegante e resistente, il compatto Galaxy Tab A7 Lite è ultraportatile. Le cornici sottili intorno al display e i potenti Dual Speaker con Dolby Atmos consentono di immergersi completamente quando si guarda un film o un video o si gioca al proprio videogame preferito.

Grazie alla memoria interna fino a 64GB ed espandibile fino a 1 TB con una scheda MicroSD, dispone di molto spazio per ogni tipo di contenuti; e il processore quad-core aiuta a garantire che tutto funzioni senza problemi e rapidamente. Con una batteria a lunga durata e la Ricarica Rapida da 15W , Galaxy Tab A7 Lite è perfetto per guardare il nuovo spettacolo di tendenza o giocare in mobilità. Dotato di una resistente cover in metallo e una cornice sottile, Galaxy Tab A7 Lite è disponibile nella colorazione Gray.

Integrazione dei tablet con l’Ecosistema Galaxy

I nuovi Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite si integrano perfettamente con l’ecosistema di dispositivi Galaxy, dal telefono agli auricolari, configurandosi perciò come la scelta ideale per quanti desiderano avere dispositivi sempre connessi tra di loro, avendo la possibilità di passare dall’uno all’altro in maniera fluida, facile e veloce. È possibile rispondere alle chiamate, inviare e ricevere messaggi di testo tramite l’account Samsung sul tablet, anche quando lo smartphone è fuori portata, nonché copiare e incollare facilmente testo o immagini tra i dispositivi abilitati.

È anche possibile godersi una facile transizione dalla navigazione sul telefono al display di Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite tramite Samsung Internet. E se si sta ascoltando musica o guardando un video su Galaxy Tab S7 FE o Galaxy Tab A7 Lite ed è necessario rispondere a una chiamata su smartphone, i Galaxy Buds possono passare automaticamente all’altro dispositivo.