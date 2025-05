TCL 60: comfort e 5G a portata di smartphone

TCL annuncia l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi smartphone della Serie 60: il TCL 60 SE NXTPAPER 5G e il TCL 60 5G. I nuovi TCL 60 rispondono in maniera concreta alle esigenze degli utenti, che si tratti di un comfort per le giornate in cui si ha un utilizzo prolungato o di una connettività 5G affidabile.

Qual è il modello più giusto?

Ecco come ogni modello della serie TCL 60 si adatta perfettamente alle necessità quotidiane.

TCL 60 SE NXTPAPER 5G – Comfort per gli occhi, ideale per l’utilizzo quotidiano

Perfetto per: studenti, lavoratori da remoto, lettori e chiunque risenta dell’affaticamento degli occhi con schermi tradizionali

Perchè sceglierlo? Questo è l’acquisto migliore per chi ha sempre il telefono a portata di mano. Il display NXTPAPER da 6,7″ offre un’esperienza visiva simile alla carta che non affatica gli occhi, perfetto per lunghe sessioni di studio, frequenti videochiamate o letture notturne. Il nuovo modello riduce il riflesso e la luce blu senza sacrificare la qualità dei colori o la nitidezza.

Basta un tocco per concentrarsi: l’esclusivo NXTPAPER Key cambia lo schermo nella modalità Max Ink, pensata per offrire un’esperienza visiva più riposante e senza distrazioni, ideale per leggere o usare il telefono a lungo. In più, ottimizza i consumi: il dispositivo può restare in standby fino a 26 giorni, perfetto quando serve una batteria che non ti abbandona.

Funzioni più intelligenti per una vita frenetica: che si stiano appuntando idee durante una lezione o traducendo al volo, le funzioni AI come Text Assist, Instant Translation, e Meeting Summary possono supportare nel lavoro quotidiano, senza dover installare altre app.

Il TCL 60 SE NXTPAPER 5G è progettato per stare al passo:

18 GB di RAM totale (compresi 10GB di RAM virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione lo rendono ideale per il multitasking e per salvare qualsiasi cosa

Una grande batteria da 5200 mAh alimenta facilmente anche le giornate più impegnative

La connettività 5G garantisce download veloci, streaming e chiamate senza interruzioni

Il design resistente all’acqua e durevole con aggiornamenti software garantiti rende questo modello più longevo

Smart, eye-friendly e potente: questo è uno dei telefoni con il miglior rapporto qualità-prezzo sotto i 250 euro. Disponibile a 229,90 €

TCL 60 5G – Prestazioni rapide e affidabili

Perfetto per: chi si approccia al 5G per la prima volta, per gli appassionati di streaming e i multitasker.

Perchè sceglierlo? Il TCL 60 5G è progettato per gli utenti che desiderano una velocità affidabile e uno schermo che non li rallenti. Che si stia controllando le notizie durante il tragitto giornaliero, guardando video durante il pranzo o destreggiandoti tra messaggi e app durante il giorno, la connettività 5G e il display fluido aiutano a rendere tutto più veloce e semplice.

Lo schermo HD+ da 6,7″ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz rende più comodo lo scrolling quotidiano, anche per sessioni di visualizzazione più lunghe. Il processore MediaTek Dimensity 6300, abbinato a 16 GB di RAM totale (6GB RAM + 10GB Ram Expansion) assicura che il telefono rimanga reattivo anche con più app in esecuzione in background.

I doppi altoparlanti stereo offrono una maggiore chiarezza peri podcast e chiamate, e la batteria da 5200 mAh è progettata per durare tutto il giorno, senza necessità di portare sempre con sè un caricabatterie. Grazie alla resistenza agli schizzi e alla solida qualità costruttiva, TCL 60 5G è adatto per la vita di tutti i giorni.

Il TCL 60 5G è un dispositivo semplice ma che copre l’essenziale: prestazioni veloci, batteria a lunga durata e un’esperienza utente fluida. È progettato per gestire le routine quotidiane senza problemi.

Il verdetto: scelte smart per la vita di tutti i giorni

Che l’obiettivo sia il benessere e un maggior comfort per occhi sensibili o velocità e valore affidabili, gli ultimi smartphone TCL offrono vantaggi concreti per l’utilizzo quotidiano. Si tratta di dispositivi progettati con cura per aiutarti a lavorare meglio, studiare più facilmente e rimanere connesso più a lungo.

Entrambi gli smartphone TCL 60 sono ora disponibili in Italia attraverso i principali rivenditori e canali di e-commerce.