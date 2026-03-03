TCL ridefinisce il modo in cui ci connettiamo al mondo

TCL, player globale nel settore tecnologico, rinnova il proprio impegno verso un’innovazione centrata sulle persone presentando al Mobile World Congress 2026 una nuova generazione di soluzioni pensate per rendere l’esperienza digitale più confortevole, connessa e coinvolgente.

Tra le novità spicca l’evoluzione della tecnologia proprietaria NXTPAPER, integrata per la prima volta con pannelli AMOLED, insieme a una gamma completa di nuovi dispositivi: lo smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro, una rinnovata linea di tablet, un’esclusiva Batman Limited Edition per i nuovi occhiali AR TCL RayNeo Air 4 Pro, gli auricolari open-ear TCL CrystalClip e il concept Tbot, assistente di scrivania AI dedicato ai più piccoli.

La nuova frontiera del comfort visivo: NXTPAPER incontra AMOLED

TCL compie un importante passo avanti nella propria tecnologia per la protezione visiva integrando per la prima volta NXTPAPER con display AMOLED. Il risultato è un’esperienza che unisce la brillantezza, il contrasto e la fedeltà cromatica tipici dell’AMOLED con le soluzioni avanzate TCL per il benessere degli occhi.

La tecnologia utilizza la Circular Polarized Light (CPL), con un livello di polarizzazione circolare che raggiunge il 90%, per riprodurre una luce più simile a quella naturale. La riduzione della luce blu potenzialmente dannosa scende fino al 2,9%, mentre luminosità e temperatura colore si regolano dinamicamente seguendo i ritmi circadiani dell’organismo.

Per la prima volta nel settore smartphone, TCL introduce inoltre una tecnologia anti-riflesso su display AMOLED: grazie a un processo di litografia a nano-matrice, lo schermo limita i riflessi ambientali mantenendo elevata la nitidezza delle immagini, offrendo una resa che richiama la lettura su carta. A completare l’esperienza, una nuova modalità di lettura adattiva regola automaticamente il colore di sfondo in base alla luce circostante.

TCL NXTPAPER 70 Pro: comfort per tutto il giorno, senza compromessi

Il TCL NXTPAPER 70 Pro è progettato per garantire un comfort visivo costante durante l’intera giornata, in ogni contesto di utilizzo. Integra un approccio hardware-software che combina sette tecnologie dedicate alla protezione degli occhi, tra cui visualizzazione senza riflessi, filtraggio della luce blu e resa ispirata alla luce naturale. Il dispositivo è supportato da certificazioni riconosciute a livello internazionale, tra cui SGS e TÜV.

Elemento distintivo è il tasto NXTPAPER, che consente di passare rapidamente tra tre modalità di visualizzazione:

– Carta a Colori , per un’esperienza a colori naturale;

, per un’esperienza a colori naturale; – Carta Inchiostro , in monocromatico;

, in monocromatico; – Max Ink, pensata per una lettura immersiva e senza distrazioni.

Lo smartphone offre anche prestazioni complete per l’uso quotidiano: fotocamera da 50MP con OIS e migliorato motion capture, strumenti AI per traduzione e produttività, chipset MediaTek Dimensity 7300, batteria da 5200mAh e certificazione IP68 per resistenza a polvere e acqua.

Una nuova generazione di tablet per produttività e intrattenimento

TCL amplia la propria offerta tablet per rispondere alle esigenze di studio, lavoro e svago.

TCL Note A1 NXTPAPER

Primo e-note del brand, è basato sul nuovo display NXTPAPER Pure. Integra vetro 3A Crystal Shield ( anti-riflesso, anti-abbagliamento e anti-impronte) per una sensazione simile alla carta e certificazione TÜV per il comfort visivo. Frequenza di aggiornamento a 120Hz e 16,7 milioni di colori assicurano fluidità e precisione nella scrittura e nella lettura.

La T-Pen Pro, certificata TÜV, riproduce la naturalezza della scrittura su carta grazie a doppia punta, 8.192 livelli di pressione e latenza inferiore ai 5ms. Le funzioni AI permettono riconoscimento della grafia, traduzione, sintesi e ottimizzazione dei testi. Inspiration Space e Infinite Canvas ampliano le possibilità creative, mentre la condivisione multipiattaforma e l’array a otto microfoni semplificano flussi di lavoro e ricerca delle idee.

TCL TAB A1 Plus

Pensato per l’intrattenimento, offre un ampio display 12,2” 2.4K con refresh rate a 120Hz e quattro speaker per un’esperienza audiovisiva immersiva, ideale per streaming e gaming. Integra funzionalità AI come Google Gemini, Circle to Search e Writing Assist.

TCL RayNeo Air 4 Pro con Batman Limited Edition

Lanciati il 27 febbraio 2026, i TCL RayNeo Air 4 Pro definiscono un nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento personale. Combinando una tecnologia di visualizzazione all’avanguardia con un comparto audio premium, questi occhiali sono in grado di trasformare qualsiasi ambiente in un cinema privato.

Primi occhiali AR al mondo con supporto HDR10, offrono immagini straordinariamente realistiche grazie a una luminosità superiore, contrasti più profondi e oltre un miliardo di colori, portando l’intrattenimento in realtà aumentata a un nuovo livello di realismo.

Un chip progettato su misura consente il miglioramento video in tempo reale, incluso l’upscaling dei contenuti standard in HDR e la conversione fluida dei video 2D in un’esperienza 3D immersiva.

L’audio firmato Bang & Olufsen garantisce un suono cinematografico con dispersione minima.

Al MWC è esposta anche una speciale Batman Edition: mantiene tutte le caratteristiche tecniche della versione standard ma si distingue per design esclusivo e packaging dedicato. Include uno schermo oscurante ispirato alla celebre maschera del Cavaliere Oscuro, pensato per bloccare la luce esterna e offrire un’immersione totale, oltre a diventare un accessorio perfetto per il cosplay quotidiano.

Compagni intelligenti per la vita di tutti i giorni

TCL CrystalClip

Auricolari open-ear con design a clip, pensati per unire comfort e qualità audio. Il driver dinamico a doppio magnete e l’audio 3D Spatial offrono un suono ricco e stratificato, mantenendo la percezione dell’ambiente circostante. È disponibile anche un accessorio in edizione speciale impreziosito da cristalli Swarovski®, che aggiunge un tocco di eleganza.

TCL Tbot

Concept dedicato ai più piccoli, è il primo assistente desktop AI al mondo abbinato a uno smartwatch per bambini TCL. Quando l’orologio viene rimosso dal polso, Tbot diventa un compagno domestico intelligente: assistente vocale, supporto allo studio e presenza rassicurante per accompagnare la routine serale e favorire un sonno sereno.

Connettività veloce e accessibile

TCL rafforza la propria proposta nel campo della connettività con una nuova linea entry-level che include TCL 5G CPE B50, TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro e il router mesh TCL WR5360 Wi-Fi 7.

Grazie all’integrazione delle tecnologie 5G e Wi-Fi 7 e alla compatibilità EasyMesh R6, questi dispositivi rendono le reti domestiche più veloci, stabili e intelligenti, facilitando il passaggio dal 4G al 5G e ampliando l’accesso alla connettività di nuova generazione.

Guidata dalla missione di arricchire la vita quotidiana e costruire un futuro più connesso, TCL presenta queste innovazioni al MWC insieme a TCLArt, iniziativa globale che promuove l’accesso all’arte attraverso la tecnologia dei display e collaborazioni con artisti contemporanei.