    Tecnologia mobile per la logistica: novità da SOTI

    SOTI ha presentato importanti aggiornamenti alla piattaforma SOTI ONE per il settore Traporti & Logistica, nel corso del suo evento SOTI SYNC 25

    David Parras, Senior Regional Director, Sud Europa di SOTI

    SOTI,  fornitore di soluzioni per l’Enterprise Mobility Management (EMM), ha presentato importanti aggiornamenti alla piattaforma SOTI ONE, nel corso del suo evento dedicato a partner e clienti, SOTI SYNC 25, che si è tenuto a Montreal, in Canada. Le novità mirano a superare una delle sfide più gravose e persistenti del settore Trasporti & Logistica: i tempi di inattività dei device mobili e il loro impatto sull’efficienza delle operazioni.   

    Straordinari, ritardi e tempi di fermo: i costi nascosti che i fornitori del comparto Trasporti & Logistica devono affrontare 

    I professionisti del settore Trasporti & Logistica affrontano numerose difficoltà che impattano direttamente sulla loro produttività, benessere e soddisfazione lavorativa. I frequenti ritardi operativi e tempi di inattività obbligano molte organizzazioni a fare affidamento sul lavoro in straordinario per riuscire a rispettare i programmi. Problemi di questo tipo sono amplificati da dispositivi tecnologici mobili inaffidabili, che generano stress e frustrazione tra i lavoratori in prima linea, soprattutto quando non riescono a rispettare gli obiettivi di consegna o a utilizzare i percorsi migliori.  

    Secondo la ricerca di SOTI sul compartoTrasporti & Logistica, “The Road Ahead: Driving Digital Transformation in T&L”, i lavoratori del settore in Europa perdono in media più di 12 ore ciascuno al mese a causa a causa di interruzioni nel funzionamento dispositivi mobili o delle app. Il tempo di inattività prolungato comporta un aumento dello stress per il 46% dei lavoratori europei e straordinari per il 32%. Inoltre, quasi un terzo (22%) dei lavoratori del vecchio continente ritiene necessario guidare più velocemente per completare le consegne e, a livello globale, il 29% trascorre più della metà della giornata lavorativa a risolvere problemi legati alle consegne, aumentando ulteriormente la pressione operativa causata dai guasti dei dispositivi. 

    Ogni ritardo o interruzione nella mobilità può rallentare le consegne e comprometterne la precisione. Ecco perché i più recenti aggiornamenti di SOTI sono progettati per massimizzare il tempo di operatività, facilitare l’utilizzo dei dispositivi e offrire al settore Trasporti & Logistica una visibilità in tempo reale. Il risultato è un maggiore controllo sui flussi di lavoro in movimento e operazioni di consegna più fluide dall’inizio alla fine “, ha dichiarato David Parras, Senior Regional Director, Sud Europa di SOTI. 

    Nuove funzionalità della piattaforma SOTI ONE per il settore:  

    • Lockdown Rinnovato: i team IT possono sfruttare un’interfaccia di progettazione intuitivo ed efficiente con funzionalità drag and drop con cui creare velocemente esperienze personalizzate per i dispositivi, basate sui ruoli, che limitano l’accesso dei lavoratori in prima linea alle sole app e strumenti necessari. L’autenticazione integrata migliora la produttività e la sicurezza degli operatori grazie a un rapido e comodo accesso ai dispositivi, utilizzando codici QR o tag NFC per accelerare i cambi di turno e le consegne dei device. ll monitoraggio in tempo reale delle condizioni offre una protezione immediata, bloccando ulteriormente l’accesso al dispositivo, per esempio, quando questo è localizzato al di fuori del perimetro predefinito. I professionisti IT possono anche monitorare in tempo reale l’uso dei dispositivi, grazie a potenti strumenti analitici che forniscono informazioni utili per identificare inefficienze e ottimizzare i flussi di lavoro. 
    • “Stella”, l’Assistente AI per un supporto IT più intelligente: “Stella” consente agli responsabili IT di risolvere problemi e accedere facilmente alle informazioni chiave sul parco dispositivi tramite conversazioni semplici e comandi vocali. Questo riduce i tempi di risoluzione, liberando risorse IT costose e limitate. Gli assistenti IA possono infatti operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, migliorando la produttività, riducendo i tempi di inattività e fornendo supporto immediato agli amministratori IT per garantire che gli utilizzatori finali ricevano assistenza ogni volta che ne hanno bisogno.
    • Integrazione di SOTI XSight con ServiceNow: i team IT possono ora beneficiare degli avanzati strumenti diagnostici di SOTI XSight direttamente all’interno di ServiceNow. Ciò offre l’accesso a strumenti utili come il Controllo da remoto, la Registrazione dello schermo, la Chat live, la possibilità di acquisire istantanee dei dispositivi, recuperare i file di log di debug e le annotazioni sullo schermo, per ridurre i tempi di risposta IT e minimizzare i periodi di inattività dei dispositivi sul campo. 
    • Trasmissione in diretta delle telecamere per la localizzazione interna con SOTI XSight: questa funzionalità migliora la visibilità in merito alla posizione dei dispositivi e i tempi di intervento in caso di incidenti nei magazzini e nei centri logistici. La funzione integra la mappatura interna con le immagini delle telecamere, permettendo ai team IT di vedere esattamente cosa accade intorno a un device segnalato, favorendo decisioni più rapide e informate in ambienti caratterizzati da ritmi frenetici.

    Con l’aumento delle aspettative sulle consegne e i margini di profitto sempre più ridotti, le aziende italiane del comparto Trasporti & Logistica non possono più permettersi una gestione della tecnologia di tipo reattivo. La piattaforma SOTI ONE garantisce che i dispositivi mobili – scanner portatili, dispositivi rugged, tablet e stampanti – siano ottimizzati, sicuri e pronti a supportare operazioni senza interruzioni.  

    Nel settore Trasporti & Logistica, il fattore tempo è tutto. I team IT hanno bisogno di strumenti per la gestione della mobilità avanzati, che li aiutino a prevenire interruzioni, aumentare l’efficienza e garantire che le consegne arrivino puntuali. Con l’analisi avanzata integrata in SOTI MobiControl XS, i problemi possono essere identificati e risolti prima che compromettano le operazioni. In questo modo, i team del comparto hanno un accesso sicuro ai dati e al supporto, mantenendo una comunicazione chiara e coerente lungo tutta la supply chain”, ha concluso Parras 

     

     

