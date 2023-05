TM-m30III: la nuova stampante per scontrini mPOS compatta di Epson

TM-m30III vanta, oltre alle funzionalità chiave e all’ingombro ridotto dei modelli precedenti, moderne opzioni di connettività e maggiore velocità. Epson presenta il nuovo modello della serie di stampanti mPOS compatte TM-m30, progettate per soddisfare le esigenze di clienti quali negozi specializzati, piccoli ristoranti, caffetterie, gastronomie, food truck e chioschi. Con un design elegante e completamente rinnovato,vanta, oltre alle funzionalità chiave e all’ingombro ridotto dei modelli precedenti, moderne opzioni di connettività e maggiore velocità.

Introdotta nel 2015, la serie Epson TM-m30 ha rappresentato l’ingresso sul mercato di una stampante per scontrini economica, compatta, facile da usare ed elegante. Da allora, il mercato si è evoluto facendo emergere l’esigenza di soluzioni mPOS compatte, in grado di offrire connettività flessibile, facilità d’uso ed elevata affidabilità a un costo contenuto. La nuova TM-m30III è progettata per rispondere a questa esigenza.

Le caratteristiche di Epson TM-m30III

Con un design completamente nuovo e ultra compatto, in linea con i canoni di un’estetica moderna e pulita, TM-m30III offre inoltre una gamma di opzioni di connettività avanzate, disponibili in due varianti: standard e wireless.

Il modello standard include una porta per tablet USB tipo C PD (Power Delivery), in grado di fornire al dispositivo collegato fino a 18 W di potenza, rispetto ai 10,5 W dei precedenti modelli. Si tratta di una caratteristica sempre più importante di fronte all’affermarsi di dispositivi mobili con requisiti di alimentazione più elevati.

La versione wireless di TM-m30III include tutte le funzionalità del modello standard, più Wi-Fi e Bluetooth integrati. La funzionalità Wi-Fi, tradizionalmente fornita tramite un adattatore USB esterno, è incorporata in TM-m30III. La stampante TM-m30III offre anche connettività in tethering a 20 Mbps, per condividere la connessione alla rete cablata della stampante con un dispositivo mobile collegato.

Altro importante aspetto che viene potenziato è la durata. Dotata ora di protezione dall’ingresso nocivo di liquidi in conformità agli standard IPX2, la stampante è trattata esternamente con un materiale antibatterico certificato ISO 22196 che la rende ideale per l’uso nelle cucine. TM-m30III è stata inoltre progettata per facilitarne la pulizia.

Questa nuova stampante include anche un efficace dispositivo anti-arricciatura che consente di generare scontrini perfettamente regolari senza ridurre la velocità di stampa. Ciò risulta particolarmente utile in tutti quei casi in cui la scansione del codice ha un ruolo essenziale, come l’emissione di biglietti per eventi o la produzione di documenti da firmare.

La stampante TM-m30III offre un migliore rilevamento del rotolo di carta in esaurimento sia con orientamento per l’uscita frontale sia con orientamento per l’uscita posteriore della carta. Un aspetto, questo, rilevante per gli scenari che non richiedono la presenza costante dell’operatore, come chioschi o casse automatiche, in cui la sostituzione tempestiva della carta evita inutili interruzioni del servizio.

Garantendo continuità operativa agli utenti dei precedenti modelli della serie Epson TM-m30, TM-m30III offre un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni e arricchisce i già numerosi vantaggi della serie TM-m30II esistente. Il prodotto è accompagnato da una guida rapida che ne semplifica e velocizza l’installazione, con codici QR scansionabili per accedere a video di ogni fase della procedura: dall’apertura della confezione all’accensione fino alla configurazione di base. Il supporto, originariamente previsto solo per iOS, è stato esteso ai sistemi Android e Windows.