Toshiba Canvio Gaming è il regalo perfetto per la festa del papà

Per tutti i papà che sanno ancora divertirsi come bambini, Toshiba Electronics Europe suggerisce di sorprenderli con il nuovo hard disk esterno Toshiba Canvio Gaming, dove salvare fino a 100 giochi, per trascorrere momenti unici insieme a tutta la famiglia, una partita dopo l’altra.

Scegliere quali giochi eliminare per far spazio alle ultime novità non sarà più necessario. Con una capienza massima di 4TB, Toshiba Canvio Gaming permette, infatti, di portare sempre con sé fino a 100 giochi e liberare spazio dalla console per aggiungere nuovi titoli. Grazie alla modalità di collegamento plug-and-play con USB3.2 Gen1 è semplice da usare e compatibile con le ultime console (PlayStation, Xbox), PC Windows e Mac. Inoltre, la modalità “always on” offre un’esperienza di gioco ottimale, garantendo tempi di ripresa più rapidi per le partite in corso e quando si passa alla sfida successiva.

Con una finitura metallizzata grigio scuro e LED blu, l’hard disk è disponibile a partire da € 79,99€ (1TB).