TOUGHBOOK G2 con 5G: novità per il tablet rugged più venduto di Panasonic

Panasonic ha implementato il supporto 5G per il TOUGHBOOK G2, il suo tablet fully rugged più venduto. Ideale per gli utenti in mobilità che necessitano di una connettività a banda larga anche negli ambienti più estremi, sarà possibile ordinare la versione 5G del TOUGHBOOK G2 a partire da febbraio 2022.

“Mentre il roll-out della rete 5G continua a ritmo serrato in tutta Europa utilizzando la frequenza Sub-6 GHz, gli utenti mobili potranno utilizzare il popolare TOUGHBOOK G2 per le loro applicazioni aziendali con il supporto alla rete 5G locale”, afferma Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager di Panasonic Mobile Solutions Business. “Immaginiamo il personale di un’ambulanza che, per risparmiare tempo vitale all’arrivo in ospedale, fornisce ai medici dei video briefing su un paziente mentre è in viaggio. O ancora gli specialisti per la riparazione dei veicoli che saranno in grado di scaricare rapidamente i sistemi operativi degli automezzi, diagnosticare i problemi e caricare nuove versioni del sistema operativo a bordo strada – risparmiando così tempo e denaro sulle operazioni ed evitando di rimorchiare il veicolo in officina”.

L’Osservatorio Europeo sul 5G riferisce che a partire dal mese di ottobre 2021 i servizi commerciali 5G sono stati implementati in 25 Paesi dell’UE-27.

Il partner ideale

Il TOUGHBOOK G2 è il partner ideale per i lavoratori mobili, grazie alle ultime integrazioni come eSIM e capacità di comunicazione wireless a prova di futuro per chi lavora sul campo, nonché prestazioni aumentate con doppia RAM e ulteriore spazio di archiviazione. Inoltre, il TOUGHBOOK G2 può essere dotato di una tastiera emissiva retroilluminata opzionale, che include un’ulteriore porta USB Type-A e Type-C ®, e utilizzato in più modalità operative – notebook, tablet o installato su un veicolo. Grazie a queste capacità il TOUGHBOOK G2 ha superato i predecessori come il TOUGHBOOK G1 e il TOUGHBOOK 20.

Disponibilità

L’ultima generazione del TOUGHBOOK G2 con tecnologia 5G sarà disponibile da febbraio 2022, insieme al modello combinato WiFi e 4G, con un prezzo consigliato di 3.212,00€ + IVA.