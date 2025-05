ULTRAGEAR con webOS: LG presenta i primi monitor per un’esperienza multimediale superiore

LG Electronics (LG) introduce sul mercato italiano i primi monitor gaming della serie UltraGear dotati del sistema operativo webOS, LG UltraGear 32G810SA e LG UltraGear OLED 34GX90SA .

Grazie all’introduzione di webOS 24, sistema operativo già apprezzato sugli smart TV LG, i nuovi monitor diventano i dispositivi ideali per chi è alla ricerca di un’esperienza multimediale completa e senza compromessi: non solo offrono le caratteristiche hardware e software ideali per esperienze di gioco di alto livello, ma funzionano come dei veri e propri hub per l’home entertainment, consentendo di accedere a tutti i servizi di streaming senza pc o set-top box, offrendo così una soluzione all-in-one per un intrattenimento a tutto tondo. Una delle app introdotte più recentemente su webOS, per esempio, è l’app di Xbox, che consente ai possessori di dispositivi LG con webOS23 di accedere ai giochi Xbox senza necessità di una console esterna.

Tramite la connessione wi-fi e Bluetooth è possibile condividere i contenuti tramite AirPlay e Screen Share.

Infine, per godere di un’esperienza utente sempre aggiornata, LG offre il programma webOS Re:New, che consente di ricevere aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi cinque anni.

Il nuovo modello con webOS, LG UltraGear 34GX90SA è caratterizzato da un display OLED da 34” curvo (800 R) con risoluzione QHD (3440×1440) e rapporto d’aspetto 21:9. Il nuovo monitor è la scelta ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza di gioco incredibilmente veloce e reattiva grazie alla frequenza di aggiornamento a 240 Hz (VRR) e al tempo di risposta di 0.03 ms (GtG) che riduce in modo significativo la sfocatura del movimento, migliorando la nitidezza delle immagini e consentendo una maggiore dinamicità a tutta l’azione di gioco. Inoltre, le certificazioni AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA G-SYNC® e VESA AdaptiveSync™, assicurano la massima fluidità visiva riducendo lo screen tearing e le sfocature, rendendo il gameplay il più scorrevole possibile.

Oltre alle straordinarie performance dello schermo, il nuovo 34GX90SA offre una qualità di immagine eccellente grazie al pannello OLED con tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+) che regala una luminosità fino a 1300 nit, garantendo contrasto infinito, nero assoluto e colori vividi, portando l’immersione nel gioco a livelli ineguagliabili. Con la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, LG UltraGear OLED garantisce neri profondi e dettagliati, aiutando gli utenti a trovare anche gli elementi più nascosti per vincere, mentre il trattamento antiriflesso e basso riverbero riduce i riflessi e le distorsioni, anche in ambienti molto luminosi. Inoltre, il monitor è certificato UL Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light perché minimizza l’emissione della luce blu più dannosa per la vista, riducendo in questo modo l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco più intense.

Per preservare la qualità e la longevità del pannello OLED, LG introduce la suite OLED Care, l’insieme di funzionalità, già presenti sui TV LG OLED, che proteggono lo schermo e preservano la brillantezza e la longevità dei pixel: la funzione OLED Screen Move, che esegue dei piccoli movimenti dell’immagine riprodotta, a intervalli regolari, per evitare che resti statica sul display in modo prolungato; oppure la funzione OLED Image Cleaning, che esegue la pulizia del display e dei pixel dopo più di quattro ore di utilizzo dall’ultima Image Cleaning.

Sempre dotato di webOS 24, il nuovo UltraGear 32G810SA è caratterizzato da uno schermo IPS con risoluzione 4K (3840×2160) e rapporto 16:9, che lo rende ideale per chi cerca la massima qualità visiva per qualsiasi tipologia di contenuto, dal videogioco preferito alla serie TV del cuore. Con un refresh rate fino a 144Hz grazie al supporto VRR (Variable Refresh Rate) e alla connessione HDMI 2.1 e DisplayPort, questo nuovo modello è il supporto perfetto per sfruttare appieno le console PS5 e Xbox X con giochi ancora più realistici. Certificato NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium, il monitor riduce lo screen tearing per un’esperienza di gioco più fluida e reattiva.

Oltre alle tecnologie all’avanguardia, entrambi i nuovi monitor uniscono perfettamente prestazioni eccezionali a un design elegante e minimalista. Il display Virtually Borderless – su 4 lati per il modello 34GX90SA, su 3 invece per il modello 32G810SA – e le cornici sottili aumentano il senso di immersività, mentre l’illuminazione Hexagon Lighting aggiunge un tocco moderno a qualsiasi installazione. Progettati per garantire un comfort ineguagliabile, il supporto ergonomico a forma di L diventa la soluzione perfetta per un’installazione salvaspazio sulla scrivania e consente di regolare l’inclinazione, l’angolazione e l’altezza dello schermo assicurando la giusta postura e la massima comodità anche nelle sessioni di gaming più lunghe ed intense.