Vertiv amplia il portfolio termico con un nuovo sistema di raffreddamento a parete per edge e piccole sale dati in EMEA

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato Vertiv CoolPhase Wall, un sistema di raffreddamento a parete salvaspazio progettato per piccoli ambienti IT ed edge. Il sistema è pensato per soddisfare le esigenze delle apparecchiature IT, rimuovendo il calore e consentendo un funzionamento continuo senza occupare spazio a pavimento. Vertiv CoolPhase Wall è oggi disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Con lo sviluppo del computing distribuito in azienda, gli ambienti IT compatti necessitano di un controllo termico di alta qualità progettato per sistemi elettronici sensibili. Tuttavia, molti utilizzano ancora sistemi di climatizzazione comfort pensati per il benessere umano, anziché per gestire l’elevato rapporto di calore sensibile (SHR) e i maggiori requisiti di flusso d’aria delle apparecchiature IT. Vertiv CoolPhase Wall colma il divario con un sistema progettato appositamente, che fornisce lo SHR richiesto insieme a capacità integrate di monitoraggio e controllo per proteggere le apparecchiature e abilitare la continuità operativa 24/7.

Progettato per offrire flessibilità di installazione, Vertiv CoolPhase Wall presenta un sistema split con unità interna montata a parete. Il sistema fornisce fino al 60% di flusso d’aria in più rispetto ai sistemi standard di climatizzazione comfort e utilizza compressori e ventilatori a velocità variabile per adattarsi al carico termico e migliorare l’efficienza energetica, consentendo la riduzione dei costi operativi.

Studiato per gestire carichi termici fino a 11 kW, Vertiv CoolPhase Wall è ingegnerizzato per funzionare in modo affidabile a temperature esterne comprese tra -35 e 48°C. Il sistema integra il controllo operativo Vertiv Liebert iCOM, che consente la configurazione locale e la supervisione dei principali parametri operativi. Per maggiore visibilità e accesso remoto, Vertiv CoolPhase Wall include capacità di comunicazione remota integrate per fornire avvisi in tempo reale e stato operativo tramite un’interfaccia web sicura.

Vertiv CoolPhase Wall utilizza il refrigerante R-32, un’alternativa a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) che riduce l’impatto ambientale mantenendo elevate prestazioni termiche. Questo posiziona Vertiv all’avanguardia rispetto all’evoluzione delle normative, incluse quelle dell’Unione Europea sui gas fluorurati (F-Gas), che limitano l’uso di refrigeranti ad alto GWP. Mentre molti sistemi di climatizzazione comfort stanno ancora passando a opzioni a basso GWP, Vertiv applica già questi standard al raffreddamento per IT, offrendo alle organizzazioni la sicurezza che le loro implementazioni siano in linea con le future aspettative ambientali.

“Con l’espansione dell’IT in aree non originariamente progettate per elettronica ad alta densità, la domanda di soluzioni di raffreddamento adattabili ed efficienti dal punto di vista energetico è in crescita in tutta l’area EMEA”, ha dichiarato Sam Bainborough, vice president, EMEA thermal business di Vertiv. “Vertiv CoolPhase Wall è progettato per supportare operazioni continue, consentendo ai clienti di mantenere prestazioni termiche affidabili ed efficienti in piccoli ambienti IT e siti edge durante tutto l’anno.”

Vertiv CoolPhase Wall amplia il portfolio completo di gestione termica dell’azienda, che include sistemi di raffreddamento di precisione per implementazioni edge, data center aziendali e ambienti AI ad alta densità, che spaziano dal raffreddamento a livello di sala fino al raffreddamento a liquido diretto al chip e agli scambiatori a porta posteriore.