Vertiv presenta Vertiv SmartRun, il nuovo sistema modulare prefabbricato

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv SmartRun, un sistema modulare prefabbricato di infrastrutture overhead progettato per integrare in un’unica soluzione scalabile le busbar di distribuzione dell’energia ad alta densità, la rete delle condutture di raffreddamento a liquido, il sistema di contenimento dei corridoi caldi e l’infrastruttura di rete, per accelerare i tempi di allestimento dei data center. Questa soluzione all-in-one riduce la complessità e velocizza i tempi di implementazione delle applicazioni per il cloud e di training AI per i data center greenfield e retrofit di colocation e hyperscale.

I vantaggi di Vertiv SmartRun

L’installazione dei sistemi Vertiv SmartRun offre vantaggi significativi in termini di scalabilità ed efficienza, garantendo velocità end-to-end e configurazioni adattabili per soddisfare ogni requisito di progettazione. Grazie all’assemblaggio prefabbricato, al design plug-and-play e al processo di installazione semplificato a un’unica operazione, Vertiv SmartRun può essere installato in loco con una velocità fino all’85% superiore rispetto ai tradizionali metodi “stick-build”, consentendo installazioni di data center di dimensioni maggiori di 1MW per giorno con una singola equipe. Il sistema preconfigurato riduce la necessità di manodopera per la revisione tecnica e l’installazione di busway, tubazioni, cablaggi di rete e sistemi di contenimento dei corridoi caldi, offrendo un approccio semplificato all’integrazione dell’infrastruttura overhead.

La soluzione risolve anche le sfide dei white space legate all’integrazione di nuove tecnologie per la dissipazione del calore nei data center AI, integrando nel design di Vertiv SmartRun una rete secondaria di raffreddamento a liquido. I sistemi prefabbricati di tubazioni in acciaio inox riducono la complessità nella progettazione, fabbricazione e avviamento, offrendo una soluzione unica per il supporto completo al raffreddamento a liquido dei data center.

Vertiv SmartRun è supportato dai Vertiv Liquid Cooling Services e dai Vertiv Services, una rete globale di esperti specializzati in grado di fornire supporto completo per installazione, manutenzione e ottimizzazione delle infrastrutture di liquid cooling, supportando una gestione del calore efficiente e un’affidabilità a lungo termine in ambienti ad alta densità.

Dichiarazioni

“Con l’evolversi della domanda di infrastrutture digitali, le organizzazioni necessitano di soluzioni in grado di accelerare la crescita senza aggiungere complessità”, ha dichiarato Viktor Petik, senior vice president infrastructure solutions di Vertiv. “Vertiv SmartRun è un investimento strategico nelle infrastrutture prefabbricate ad alta densità che offre agilità operativa e consente un immediato ampliamento per supportare il futuro dell’elaborazione ad alta densità”.