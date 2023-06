VIA WorkX Connec integrato con il pacchetto 3PD VIA Mobile360 FSS

VIA Technologies ha integrato il servizio di gestione cloud VIA WorkX Connect con il pacchetto 3PD VIA Mobile360 FSS (Forklift Safety System), dando una spinta significativa alla trasformazione digitale delle operazioni di magazzino.

Questo sviluppo dimostra l’impegno senza sosta dell’azienda nel migliorare la sicurezza e l’efficienza dei magazzini e degli ambienti industriali: consegna di avvisi di sicurezza in tempo reale, feed video e dati dettagliati sull’utilizzo del veicolo e sul comportamento dell’operatore acquisiti dai carrelli elevatori dotati di VIA Mobile360 FSS direttamente al VIA WorkX Connect Cloud. Il risultato è una visione olistica delle operazioni del carrello elevatore visualizzata in un’unica dashboard, che consente ai responsabili del magazzino di prendere decisioni informate in modo tempestivo ed efficace.

I punti salienti dell’integrazione VIA WorkX Connect con il pacchetto 3PD VIA Mobile360 FSS includono:

l Avvisi di sicurezza: incidenti di rilevamento di pedoni laterali e posteriori; e geofencing. Le istantanee di ogni incidente vengono scattate automaticamente dalla telecamera preposta e archiviate nel cloud per ulteriori analisi. Il recupero video è disponibile per successive analisi di eventi e incidenti.

l Utilizzo del veicolo: inclusi trend di utilizzo medio ed effettivo, rilevamento della posizione in tempo reale, registro conducente e percorso, avvisi di sicurezza.

l Ispezione del veicolo: incluse percentuali di invio del rapporto di ispezione e liste di controllo su stato di salute e affidabilità del veicolo basate sulle linee guida OSHA.

l Comportamento del conducente: inclusi veicoli guidati, ore trascorse alla guida e avvisi di sicurezza.

“Consentire ai gestori di magazzino di sfruttare la potenza della trasformazione digitale è parte integrante della nostra visione”, ha dichiarato Richard Brown, VP of International Marketing VIA Technologies, Inc. “L’integrazione di VIA WorkX Connect Cloud con il pacchetto 3PD del sistema di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360 sottolinea il nostro impegno a portare la sicurezza e l’efficienza dei carrelli a un livello superiore”.

VIA Mobile360 Forklift Safety System 3PD Package

Il pacchetto VIA Mobile360 FSS 3PD previene le collisioni e gli infortuni dei pedoni in magazzini e ambienti industriali affollati utilizzando una telecamera di rilevamento delle persone alimentata dall’intelligenza artificiale posteriore e due laterali. Il sistema supporta una zona di rilevamento delle persone da 240° a 300° e copre un’area compresa tra quattro e cinque metri. L’area di rilevamento può essere configurata con una singola zona (critica) o due zone (avviso e critica) utilizzando l’app per smartphone VIA WorkX. Sono disponibili una varietà di avvisi vocali, sonori e visivi, che possono essere configurati anche dall’app. Per la connettività VIA WorkX Connect Cloud sono necessari un modulo wireless 4G e un lettore di schede.

VIA WorkX Connect Cloud Management Service

Il VIA WorkX Connect Cloud Management Service è disponibile con tutti i pacchetti VIA Mobile360 FSS 2PD e 3PD e consente ai manager di monitorare l’utilizzo del veicolo, il comportamento del conducente e una serie di altre metriche di tutti i carrelli elevatori della flotta utilizzando un’unica dashboard. VIA WorkX Connect Cloud fornisce anche avvisi in tempo reale di eventi legati alla sicurezza, in modo che possano essere intraprese azioni immediate in risposta ad essi.

Sono disponibili due versioni di VIA WorkX Connect Cloud Management Service per soddisfare le diverse esigenze e i budget aziendali. L’account gratuito supporta la registrazione illimitata del veicolo, due account amministratore, 1 GB di dati per veicolo connesso, statistiche sul cruscotto e funzionalità di gestione del veicolo e del conducente. L’account Pro offre vantaggi aggiuntivi, tra i quali il monitoraggio in tempo reale, il caricamento di video illimitati, rapporti di ispezione digitalizzati e geofencing.