VIA WorkX Connect gestisce i carrelli elevatori

VIA Technologies ha introdotto il sistema di gestione per carrelli elevatori VIA WorkX Connect Cloud Management System per flotte di carrelli elevatori dotati del sistema di sicurezza VIA Mobile360.

Grazie all’accesso istantaneo a una vasta gamma di statistiche e dati critici relativi a utilizzo del veicolo, prestazioni del conducente, avvisi di sicurezza tramite una dashboard in tempo reale, VIA WorkX Connect consente agli operatori di ottenere informazioni più approfondite e dettagliate sulle operazioni del carrello elevatore e di identificare immediatamente le opportunità di miglioramento in termini di sicurezza, efficienza, benessere.

Con la crescente complessità della catena di approvvigionamento, l’accelerazione della domanda di e-commerce e una sempre maggiore carenza di manodopera, diventa, infatti, essenziale per le imprese logistiche e manifatturiere sfruttare la potenza della digitalizzazione con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità delle operazioni di magazzino.

In tal senso, VIA WorkX Connect offre una serie di vantaggi

• Avvisi di sicurezza: affaticamento del conducente, utilizzo del telefono, fumo; incidenti di rilevamento pedoni anteriori e posteriori al mezzo; blocchi della fotocamera del conducente; conducenti non autorizzati; geofencing.

Le istantanee di ogni incidente vengono scattate automaticamente dalla telecamera e archiviate nel cloud ed è possibile recuperare il relativo video in qualunque momento, per effettuare ulteriori analisi di eventi e/o incidenti.

• Utilizzo del veicolo: trend di utilizzo medi ed effettivi, rilevamento della posizione in tempo reale, registrazioni del conducente e del viaggio, avvisi di sicurezza.

• Ispezione del veicolo: tassi di presentazione dei rapporti di ispezione e liste di controllo della salute e dell’affidabilità del veicolo basate sulle linee guida OSHA.

• Comportamento del conducente: veicoli guidati, ore trascorse alla guida, avvisi di sicurezza.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale da Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies: «Abbiamo sviluppato VIA WorkX Connect Cloud in stretta collaborazione con clienti internazionali appartenenti a svariati settori, con l’obiettivo di soddisfare le loro esigenze operative in modo pratico. Il servizio, che supporta l’acquisizione e l’analisi in tempo reale di dati ricchi e dettagliati sull’utilizzo della flotta di carrelli elevatori e sulla sicurezza, consente alle aziende di ridurre i rischi di incidenti, di migliorare l’umore e il benessere del personale e di ridurre al minimo costi assicurativi e potenziali interruzioni».