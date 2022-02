Per questo San Valentino Wacom apre le porte della creatività (e dell’amore) proponendo idee regalo perfette per rendere la festa più romantica dell’anno davvero indimenticabile, con dispositivi unici, all’insegna dell’utilità e simbolo di un amore… quotidiano!

Cintiq Pro 16: a tutta creatività!

Per artisti digitali o illustratori professionisti, designer o fotografi, la nuova Wacom Cintiq Pro 16 è la soluzione perfetta per liberare finalmente la propria creatività artistica quando questa ci coglie di sorpresa: progettata per essere ancora più confortevole e regalare l’esperienza della naturalezza, Wacom Cintiq Pro 16 offre prestazioni ottimizzate in risoluzione 4K con colori vividi, per un’esperienza artistica più realistica che mai.

I nuovi tasti fisici ExpressKey, ora situati sul bordo posteriore del display, permetteranno un flusso di lavoro più agevole, consentendo di aggiungere quel livello in più di raffinatezza a ogni progetto.

La nuova Wacom Cintiq Pro 16 non è solo un potente strumento creativo per i professioni

Prezzo consigliato: €1.499,99



Wacom One: il regalo perfetto per insegnare, studiare e lavorare da casa

Wacom One è il pen display perfetto sia per il lavoro sia per l’ambito education, perché consente un’interazione continua con colleghi (e compagni di classe) proprio come se ci si trovasse nella stessa aula o sala riunioni. La soluzione incoraggia infatti l’interazione e lo scambio di idee, presentazioni e appunti, ed è un alleato insostituibile per una collaborazione inclusiva e senza limiti, anche a distanza.

Wacom One vanta uno schermo da 13″ ed è pienamente compatibile con macOS, Chrome OS, Windows e alcuni dispositivi Android.

Prezzo consigliato: €399,99

Wacom Intuos: per artisti alle prime armi

Se si desidera sviluppare la propria creatività ma non si ha familiarità con il design digitale, Wacom Intuos è la tavoletta grafica ideale! Minimalista, leggera e dal design compatto, è perfetta per dare vita alle proprie idee anche on the go. La penna è dotata di tecnologia a risonanza elettromagnetica, così da non doversi preoccupare di esaurire la batteria in corso di progetto.

Intuos funziona anche con Chromebook.

Prezzo consigliato: €79,90