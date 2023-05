Nuovi monitor presentati da Dell

Anche il mercato italiano si appresa a dare il benvenuto a due nuovi monitor presentati ufficialmente da Dell Technologies.

Il vendor statunitense ha, infatti, annunciato la disponibilità del monitor Dell UltraSharp 32 6K (U3224KBA), il primo monitor 6K al mondo con tecnologia IPS Black, che offre un contrasto più elevato e neri più profondi.

Ricco di funzionalità avanzate, questo display combina dettagli, nitidezza e precisione dei colori con la straordinaria risoluzione 6K e VESA DisplayHDR 600, la webcam 4K HDR integrata e connettività Thunderbolt 4 con un’erogazione di potenza fino a 140W.

Nello specifico, il nuovo arrivato è pensato – in particolare – per i professionisti attenti ai dettagli come grafici, ingegneri e data scientist.

Nuovi monitor da Dell: dal 22 giugno disponibile anche la tecnologia IPS Black

Dal prossimo 22 giugno sarà, invece, disponibile Dell UltraSharp 38 Curved USB-C Hub Monitor (U3824DW), il primo monitor WQHD+ da 37,5″ al mondo con tecnologia IPS Black.

Questo monitor WQHD+ garantisce immagini con colori e contrasto eccezionali, ideali per gestire attività complesse, lavori creativi e analisi dettagliate.

Grazie alle numerose opzioni di connettività, alla connessione ininterrotta alla rete Ethernet e alle porte di accesso rapido per il collegamento a una serie di altri dispositivi esterni, il display semplifica di molto la produttività.

Con le funzioni KVM, Picture-by-Picture e Picture-in-Picture integrate è invece possibile controllare e visualizzare due personal computer contemporaneamente, e da un’unica tastiera e mouse.

Entrambi gli ultimi dispositivi tecnologici presentati da Dell vantano a bordo ComfortView Plus, che riduce le emissioni nocive di luce blu mantenendo l’accuratezza dei colori.