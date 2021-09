Arrow Electronics parteciperà con nuove soluzioni di Artificial Intelligence al Maker Faire Rome 2021

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, parteciperà al Maker Faire Rome , il più grande evento europeo sull’innovazione, illustrando come i recenti sviluppi tecnologici possano migliorare la nostra vita quotidiana. Durante l’evento, che si svolgerà dall’8 al 10 Ottobre, in digitale e in presenza, presso l’area Gazometro di Roma, simbolo della rivoluzione industriale del Novecento, Arrow avrà due stand (J1.21 e J1.24) che ospiteranno le più innovative applicazioni per la robotica e l’intelligenza artificiale rese disponibili anche grazie a importanti partnership. E’ prevista l’organizzazione di un’intervista nel corso della quale saranno illustrati i più recenti progetti resi disponibili per le comunità.

Da anni Arrow sponsorizza Maker Faire Rome ed è Gold Partner per l’evento 2021. Quest’anno i riflettori saranno puntati sulle nuove applicazioni di Intelligenza Artificiale con dimostrazioni in tre aree specifiche: un progetto educativo che adatta i comportamenti delle città intelligenti; uno strumento di fitness personale; una tecnologia di monitoraggio sanitario che migliora l’assistenza ai pazienti negli ospedali.

Roobopoli, che nasce da una collaborazione tra Arrow, Bluenet e STMicroelectronics, si propone di creare un’esperienza di formazione basata su smart city, smart industry e smart grid. La missione del progetto è promuovere lo sviluppo, la comprensione e la sperimentazione su larga scala delle tecnologie di comunicazione, di mobilità, di protezione ambientale, di efficienza energetica e automazione nell’Industria 4.0. Gli studenti potranno utilizzare questi tool per costruire e programmare veicoli e altri elementi di una smart city. Grazie alla conoscenza della robotica e delle modalità di programmazione dei microcontrollori di nuova generazione, sarà possibile far muovere i veicoli in modo indipendente per le strade di Roobopoli.

Il secondo progetto che verrà presentato è Gymnasio, un’applicazione nel campo del personal fitness che effettua il monitoraggio della postura del corpo umano durante l’allenamento, utilizzando tecniche di AI. Monitorando e correggendo il movimento della persona, anche in spazi ridotti, l’obiettivo del sistema è quello di rendere accessibile a tutti un training sicuro e personalizzato con uno standard professionale. E, mentre l’applicazione iniziale è ritagliata per l’uso nel fitness e nello yoga, la tecnologia può essere applicata a molte altre aree del movimento fisico.

Il terzo progetto in programma è AuverCare, una collaborazione tra Arrow e Sma-RTy che è in grado di monitorare i pazienti mentre vengono fornite le cure ospedaliere, assicurando un’assistenza continua 24 ore al giorno. L’applicazione rileva i comportamenti a rischio e sorveglia i dati vitali. AuverCare analizza localmente i dati grazie all’utilizzo di tool edge dedicati di AI e, nel caso vengano rilevati comportamenti a rischio o anomalie, trasmette automaticamente segnalazioni e allarmi al personale medico.

Arrow presenterà anche due progetti che ha sostenuto nell’ambito del programma CSR (Corporate Social Responsibility). DigiTruck/Silicon Savannah è un container a energia solare dotato di apparecchiature IT, che è stato trasportato in comunità rurali remote in Africa per rendere accessibile la tecnologia informatica e di comunicazione a una nuova generazione di utenti. Belle’s Dragon è un robot di compagnia, semi-autonomo, che è stato creato in risposta alla richiesta di una giovane malata di cancro, che non era stata in grado di condividere la propria abitazione con un animale domestico vivo, a causa delle condizioni di salute.