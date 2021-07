Da oggi è online nel sito BTicino una nuova area web dedicata al mondo Real Estate. Un progetto pensato per mostrare e valorizzare i risultati frutto delle principali realizzazioni in ambito immobiliare.

Dal 2018, in Bticino sono presenti team nazionali, focalizzati su target specifici di clientela. Uno di questi è dedicato totalmente agli sviluppatori immobiliari, composto da una squadra di figure altamente professionali su tutto il territorio italiano con l’obbiettivo di applicare tecnologie e competenze, e personalizzare le soluzioni, in base alle esigenze di ogni singolo cliente.

Bticino, da sempre attenta al dialogo con i propri clienti, ha inoltre deciso di avviare un progetto web per “star vicino” ai suoi clienti anche nel mondo digitale: BTicino Più Vicino.

La sezione, accessibile dalla homepage del sito istituzionale, presenta, attraverso una veste grafica innovativa e di forte impatto, l’attività del team Real Estate, dando spazio alle principali iniziative immobiliari realizzate in Italia in partnership con importanti players del mercato.

“Ci fa davvero piacere mettere a disposizione un nuovo strumento digitale per migliorare il dialogo con le società del Real Estate – ha affermato Silvio Terraneo, Responsabile Vendite e Sviluppo Business Real Estate di BTicino – alle quali BTicino si vuole proporre come un vero partner di progetto per attivare una collaborazione ottimale dallo studio e progettazione preliminari, fino al completamento dei lavori e alla fase di vendita, realizzando edifici sempre più innovativi, funzionali e intelligenti. All’interno della nuova area web si potranno scoprire, grazie anche ad un’interfaccia grafica user-friendly, le nostre più recenti realizzazioni, distribuite su tutto il territorio italiano, corredate da rendering, immagini, curiosità e schede dei singoli progetti”.

Bticino Più vicino. è un canale d’informazione e di approfondimento che, grazie ai potenziali due milioni di visitatori all’anno, punta a diventare una vera e propria vetrina dedicata alle realtà immobiliari. Uno strumento utile per chi progetta e costruisce, un percorso guidato attraverso le soluzioni smart e domotiche dell’azienda.

Le realizzazioni incluse in questo progetto sono declinate in diversi contesti installativi, mostrando come i prodotti BTicino si adattino ad ambienti e stili differenti. Trovano poi ampio spazio le tecnologie My Home Up e Smart Home, che forniscono una visione completa sulle ampie possibilità della domotica e delle sue svariate tipologie di applicazione, per automatizzare un’unità abitativa in modo semplice ed elegante, mostrando un nuovo modo di abitare gli spazi indoor, con una tecnologia connessa e i servizi a portata di app.