VMware non ha dubbi: nell’era multi-cloud servono nuovi servizi gestiti. Per questo la società ha annunciato i VMware Cross-Cloud managed service, una serie di servizi che offrono miglioramenti che consentiranno ai partner altamente qualificati di espandere le proprie practice per i servizi gestiti. Grazie all’ecosistema di oltre 4.000 cloud service provider che VMware è stato in grado di sviluppare, i VMware Cross-Cloud service renderanno la creazione dei servizi gestiti più veloce per i partner e più facile da utilizzare per i clienti. Questo migliorerà la redditività dei partner e aprirà nuove opportunità di crescita e di sviluppo.

Nell’era multi-cloud i clienti devono diventare smart. I servizi multi-cloud consentono uno sviluppo più veloce delle applicazioni moderne, accelerano la trasformazione del cloud e rendono più sicura la forza lavoro ibrida. Tuttavia, una ricerca di S&P Global Market Intelligence evidenzia come garantire la sicurezza, disporre di personale qualificato, gestire i costi e la mobilità dei carichi di lavoro e dei dati rappresentano oggi le maggiori sfide che le organizzazioni che adottano un modello operativo multi-cloud devono affrontare. L’83% delle organizzazioni intervistate ha infatti dichiarato di essere disposto a ricorrere a servizi gestiti o professionali esterni per raggiungere i propri obiettivi di hybrid e multi-cloud[1].

Con i servizi gestiti VMware Cross-Cloud, VMware semplifica il business che fa con i partner, combinando soluzioni prescrittive, incentivi migliori, attività di go to market in linea con gli obiettivi e maggiore flessibilità. L’insieme di questi elementi consentirà ai Cross-Cloud Managed Services Provider di VMware di potenziare la crescita, migliorare la redditività e incrementare i ricavi da servizi ricorrenti, migliorando al contempo il time to value degli ambienti multi-cloud e colmando lo skill gap e la carenza dei talenti in ambito IT dei clienti.

“Con il nostro ecosistema globale di VMware Cross-Cloud Managed Services Provider, aiuteremo i clienti a passare dal cloud caos al cloud smart, ottenendo risultati più rapidamente“, ha dichiarato Zia Yusuf, Senior Vice President, Strategic Ecosystem and Industry Solutions di VMware. “I servizi gestiti VMware Cross-Cloud sono un altro esempio di come daremo ai partner la possibilità di espandere e far crescere il proprio business con VMware, collaborando al tempo stesso per aiutare i clienti a implementare una strategia cloud smart che acceleri la loro trasformazione digitale.”

Le offerte dei VMware Cross-Cloud Managed Services nell’era multi-cloud



VMware offrirà soluzioni prescrittive mirate a raggiungere i risultati chiave dei clienti e supportate da uno stretto allineamento con i movimenti go-to-market, di vendita e di supporto VMware. I partner potranno affidarsi a queste offerte mirate per creare una serie di servizi realmente diversificati.

I servizi gestiti VMware Cross-Cloud per il cloud ibrido consentiranno ai clienti di ridurre il TCO dei loro ambienti on-premise, semplificare le operazioni, ridurre i rischi grazie all’osservabilità, disporre degli insights utili, ottimizzare le performace e accelerare le migrazioni al cloud. Queste offerte includeranno i servizi gestiti VMware Cross-Cloud per il cloud privato o sovrano e i servizi gestiti VMware Cross-Cloud per il cloud pubblico. I partner costruiranno questi servizi utilizzando VMware Cloud on AWS o i nuovi VMware Cloud Pack, che includeranno infrastrutture iperconvergenti (anche con automazione avanzata), calcolo con automazione avanzata e VMware Cloud Foundation.

I servizi gestiti VMware Cross-Cloud per il Public Cloud nativo e le Modern Apps consentiranno ai clienti di automatizzare le operazioni di piattaforme moderne più sicure su più cloud, ottenere una governance centralizzata e controllare meglio i costi. Queste offerte comprenderanno: i servizi gestiti VMware Cross-Cloud per la governance centralizzata alimentati da VMware Aria; i servizi gestiti VMware Cross-Cloud per la governance centralizzata alimentati da VMware Aria Cost; i servizi gestiti VMware Cross-Cloud per la delivery di app cloud native alimentati da VMware Tanzu.

Vantaggi, incentivi e perfezionamento delle capacità per i provider di servizi gestiti cross-cloud

I partner possono differenziarsi e ottenere maggiore riconoscimento e redditività sul mercato. Il nuovo badge per i servizi gestiti Cross-Cloud di VMware certificherà l’esperienza dei partner nel fornire servizi gestiti convalidati (VSO) da VMware e il conseguimento dell’imminente specializzazione VMware in Managed Services (MSS). Inoltre, i VMware Cross-Cloud Managed Services Provider beneficeranno di vantaggi finanziari e non su misura per i partner, tra cui:

Incentivi migliori : i partner con badge potranno potenzialmente ottenere fino al 40% in più di premi per la fornitura di valutazioni e proof-of-concept, fino al 100% in più rispetto ai partner sprovvisti di badge per i servizi di implementazione e sconti significativamente maggiori per la vendita di servizi gestiti VMware Cross-Cloud attraverso il nuovo incentivo Sell di Partner Connect.

: i partner con badge potranno potenzialmente ottenere fino al 40% in più di premi per la fornitura di valutazioni e proof-of-concept, fino al 100% in più rispetto ai partner sprovvisti di badge per i servizi di implementazione e sconti significativamente maggiori per la vendita di servizi gestiti VMware Cross-Cloud attraverso il nuovo incentivo Sell di Partner Connect. Maggiore flessibilità : la nuova opzione Bring Your Own Subscription consentirà ai clienti di implementare le sottoscrizioni VMware esistenti in ambienti VMware Cross-Cloud Managed Services Provider, permettendo loro di ottenere il massimo valore dalle sottoscrizioni grazie al supporto e all’esperienza di partner VMware qualificati.

: la nuova opzione Bring Your Own Subscription consentirà ai clienti di implementare le sottoscrizioni VMware esistenti in ambienti VMware Cross-Cloud Managed Services Provider, permettendo loro di ottenere il massimo valore dalle sottoscrizioni grazie al supporto e all’esperienza di partner VMware qualificati. Allineamento al mercato : un nuovo programma di co-selling consentirà a VMware di supportare i provider di servizi gestiti Cross-Cloud nell’attività di demand generation e nelle attività di vendita e closing.

: un nuovo programma di co-selling consentirà a VMware di supportare i provider di servizi gestiti Cross-Cloud nell’attività di demand generation e nelle attività di vendita e closing. Facilità di sviluppo business: i partner possono contare su una maggiore protezione delle transazioni sulle vendite relative al SaaS.

I commenti dei partner nell’era multi-cloud

“I servizi Cross-Cloud di VMware si adattano perfettamente alla prossima generazione di soluzioni cloud di BT, erogate all’edge“, ha dichiarato Colin Bannon, CTO Business di BT. “In qualità di VMware Cross-Cloud Managed Services Provider continueremo a costruire i nostri servizi su una solida collaborazione e visione condivisa. Insieme, aiuteremo i clienti a innovare, soddisfare i requisiti di data sovereignty e ridurre i costi operativi concentrandoci sulla sostenibilità.”

“I VMware Cross-Cloud managed service, una componente fondamentale delle offerte CloudSMART for VMware di HCLTech, aiuteranno le imprese a sfruttare il valore del multi-cloud e della modernizzazione delle app“, ha dichiarato Anand Swamy, Executive Vice President, Head of Tech and Telco Ecosystems, HCLTech. “Queste nuove offerte di servizi gestiti faranno sì che HCLTech possa ulteriormente supportare le imprese a perseguire la strada del digitale, allineando la trasformazione con gli obiettivi aziendali e rimanendo agili grazie alla libertà del cloud e al controllo dell’impresa.”

“Rackspace si impegna a supportare i propri clienti non solo nella gestione dei propri ambienti multi-cloud, ma a fare di più. Desideriamo infatti aiutare i nostri clienti a utilizzare il multi-cloud come motore di innovazione per far progredire le loro aziende“, ha dichiarato Josh Prewitt, Chief Product Officer di Rackspace Technology. “I VMware Cross-Cloud managed service consentiranno a Rackspace di beneficiare di oltre un decennio di esperienza nelle soluzioni VMware per offrire nuove offerte di servizi incentrate sui risultati che accelerano la migrazione al cloud, semplificano le operations e consentono ai clienti di distribuire applicazioni in modo più rapido e sicuro.”

“Quando si tratta di gestire complesse strategie nell’era multi-cloud, la nostra esperienza ha dimostrato che l’approccio “fai da te” può non dare risultati ottimali. L’ottimizzazione della governance, della sicurezza, dei costi e delle prestazioni complessive del cloud richiede infatti una serie di competenze specifiche che possono mancare nelle organizzazioni grandi e piccole“, ha dichiarato Christopher Swadish, Hybrid Cloud Business Leader, North America, Softchoice. “Con i servizi gestiti VMware Cross-Cloud e la nostra comprovata esperienza operativa, Softchoice contribuirà a mantenere i clienti agili, competitivi e senza problemi nell’adozione del multi-cloud per accelerare l’innovazione digitale“.

“TeraSky aiuta le organizzazioni ad affrontare la complessità delle nuove tecnologie in modo da poterle trasformare con fiducia. I servizi gestiti VMware Cross-Cloud sono perfettamente in linea con questa missione“, ha dichiarato Ofir Abekasis, Chief Executive Officer di TeraSky. “Con i VMware Cross-Cloud managed service, TeraSky aiuterà i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi tecnici, operativi e finanziari, a colmare le loro lacune in termini di competenze IT e a massimizzare i loro investimenti nella tecnologia VMware. Il conseguimento della specializzazione VMware nei Managed Services, diventando VMware Cross-Cloud Managed Service Provider, migliorerà la nostra competitività e contribuirà ad alimentare la nostra crescita.”

“Con i VMware Cross-Cloud managed service amplieremo il nostro portafoglio MSP per fornire nell’era multi-cloud servizi flessibili e facili da utilizzare per i nostri clienti, accelerando il loro percorso dal cloud caos al cloud smart“, ha dichiarato Gavin Jolliffe, Chief Executive Officer di Xtravirt. “I nuovi servizi gestiti VMware Cross-Cloud prescrittivi permetteranno inoltre di allineare più facilmente i migliori servizi VMware alle sfide più critiche che i nostri clienti devono affrontare ogni giorno. Questo accelererà il loro time to value“.

[1] 451 Research, parte di S&P Global Market Intelligence, “Hybrid and Multicloud Strategies Take Shape and Challenges Emerge,” febbraio 2023