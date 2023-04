Posizionamento laser super compatto con Leuze

Con le sue dimensioni ridotte di 105 x 68 X 75 mm, il nuovo AMS 100i di Leuze è uno dei sistemi di posizionamento laser più compatti sul mercato. Questo lo rende la soluzione perfetta per l’utilizzo in spazi ristretti. Il sensore funziona con una precisione molto elevata: con l’AMS 100i, gli utenti sono in grado di posizionare con precisione millimetrica fino a 120 metri.

Che si tratti di trasloelevatori, veicoli a guida automatica o sistemi di sollevamento, nell’intralogistica automatizzata, i sensori utilizzati per le applicazioni di posizionamento devono essere in grado di operare in molti casi con un ingombro ridotto.

Posizionamento fino al sensore

I Sensor People, che creano da 60 anni innovazioni e pietre miliari nell’automazione industriale hanno sviluppato l’AMS 100i con una zona cieca minima di soli 100 mm. Lo spazio disponibile viene utilizzato in modo efficiente.

Inoltre, le opzioni di montaggio modulare e la facilità di allineamento favoriscono un’installazione flessibile e rapida in settori chiave dell’impresa, quali intralogistica e packaging, macchine utensili, automotive e Lab Automation.

Sicuro con il caldo e con il freddo gelido

Il sistema di posizionamento laser modulare è disponibile anche nella versione AMS 300i. Questo modello di dispositivo offre una portata operativa fino a 300 metri. Entrambe le varianti soddisfano gli elevati requisiti del grado di protezione IP65. Come opzione, l’AMS 100i e l’AMS 300i sono disponibili anche con riscaldamento integrato. Con questa variante, i sensori possono essere utilizzati per applicazioni a bassa temperatura fino a -30°C (senza riscaldamento fino a -5°C). In condizioni ambientali calde, il modello AMS 100i è progettato per temperature fino a +60°C.