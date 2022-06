Share Distribuzione: lo Storage Day di riparte da Verona il 15 giugno

Share Distribuzione, distributore a valore aggiunto di componentistica informatica per Server e Storage e System Integrator, annuncia la ripresa di Storage Day, il ciclo di eventi per clienti e partner con focus sulla rivoluzione dell’infrastruttura IT aziendale.

Dopo due anni di stop, la prima tappa sarà presso la sede del VAD a Verona mercoledì, 15 giugno 2022, insieme a QSAN e Western Digital, main sponsor dell’evento. Sarà un’occasione di incontro e confronto per capire quanto è stato fatto e quanto ancora è necessario fare nell’ambito dello Storage e della Business Continuity.

La pandemia ha cambiato radicalmente interi settori industriali. Il perimetro aziendale si è ampliato, pertanto oggi più che mai è necessario adottare tecnologie che rendano la gestione dell’infrastruttura IT semplice, flessibile e soprattutto sicura. In occasione di Storage Day, Share Distribuzione, QSAN e Western Digital condivideranno un innovativo approccio necessario per affrontare tale rivoluzione e per tenere sotto controllo ipotetici attacchi informatici che possono avere un impatto negativo sull’immagine e sull’operatività aziendale.

Nello specifico il VAD introdurrà alcuni nuovi prodotti Supermicro e Areca, oltre alla soluzione made in Italy di Iperconvergenza distribuita in HA di Trantor e, non ultimo, la soluzione in HA in iperconvergenza Block Storage powered by Open-e e basata su ZFS. A queste si aggiungerà un approfondimento del nuovo Storage Dual Controller All Flash NVMe XF3126 di QSAN, della tecnologia SSD NVMe di Western Digital e della soluzione congiunta di storage ad alta capacità delle due aziende (con JBOD fino a 102HDD e 2 Petabyte per unità) e, per finire, le novità di Supermicro nel settore 5G.

