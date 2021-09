Synology C2 Backup, backup nel cloud per Windows

Synology ha annunciato il lancio di C2 Backup, la più recente applicazione cloud della famiglia C2 che assicura una protezione dei dati elevata ed efficiente per i dispositivi Windows, sia che si trovino a casa o in più uffici.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Yen-ju Lin, Product Manager per C2 Backup di Synology: «Con C2 Backup forniamo una nuova alternativa per coloro che vogliono centralizzare la protezione dei loro dispositivi, ovunque si trovino. È facile da configurare e utilizzare e non richiede hardware aggiuntivo per proteggere i dispositivi Windows, permettendo agli utenti di iniziare il backup oggi stesso».

Con Synology protezione dati completa e centralizzata

Con C2 Backup For Individuals e C2 Backup For Businesses è possibile effettuare un backup sicuro ed efficiente di tutto ciò che si trova su PC e server Windows da un’unica piattaforma, tra cui configurazioni di sistema e software, file, cartelle e unità esterne.

I dati su C2 Backup sono completamente protetti da accessi non autorizzati grazie alla crittografia AES-256 end-to-end, mentre la chiave privata necessaria per sblocca i file di backup e le informazioni sensibili è in mano all’utente legittimo.

Modalità flessibili per pianificare i backup

C2 Backup di Synology fa uso del backup incrementale immutabile per ottimizzare lo storage e la larghezza di banda che riduce la quantità di dati caricati per ogni backup ai soli blocchi modificati, rendendo i backup più efficienti.

Ogni cliente può impostare le proprie preferenze di conservazione delle versioni le cui politiche possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze individuali o rispettare le policy aziendali.

Infine, C2 Backup offre strategie di pianificazione per assicurarsi che gli utenti non perdano mai un backup. questi ultimi possono infatti scegliere di eseguire periodicamente le attività di backup, oppure farle coincidere con eventi come il blocco dello schermo, il logout dell’account o l’accensione del dispositivo.

Opzioni di ripristino rapido e completo

In caso di guasto del dispositivo, perdita di dati o attacchi ransomware, i metodi di recupero rapido di C2 Backup permettono agli utenti di riprendere rapidamente a lavorare. Il ripristino a livello di file consente di recuperare immediatamente qualsiasi file necessario, mentre interi dispositivi possono essere ripristinati al loro stato precedente con il recupero bare-metal.

Ancora per Lin: «I singoli utenti possono trovare facilmente e scaricare i loro dati di backup accedendo all’intuitiva console di C2 Backup. Il clear versioning permette inoltre di recuperare dal portale le vecchie copie dei file quando necessario».

Disponibilità da Synology



C2 Backup di Synology è disponibile attraverso due piani di abbonamento: C2 Backup For Individuals e C2 Backup For Businesses.

Gli utenti che si registrano a C2 Backup For Individuals fino alla fine del 2021 hanno a disposizione un periodo di prova gratuito di 90 giorni per testare a fondo le capacità della nuova piattaforma.

C2 Backup For Business permetterà inoltre agli utenti Microsoft 365 di eseguire il backup dei dati archiviati su Exchange Online. Se sei interessato alle caratteristiche di C2 Backup for Business, contattaci per maggiori informazioni.