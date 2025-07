Synology CC400W: la videocamera smart che rivoluziona la sicurezza

La redazione di TopTRade.it ha testato la nuova telecamera per la videosorveglianza con intelligenza artificiale integrata Synology CC400W. Una scelta dettata dal fatto che la sicurezza è un’esigenza e la videosorveglianza è diventata fondamentale anche per l’utente domestico ed i piccoli uffici. Tra le tante soluzioni sul mercato, la CC400W di Synology si distingue per un insieme di caratteristiche che la rendono unica.

Compatta, elegante e facile da installare, può essere montata sia tramite magnete che con tasselli, adattandosi a qualsiasi ambiente. Il sensore da 4 megapixel e il grandangolo da 125° garantiscono una copertura ampia e dettagliata, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, grazie alla certificazione IP65, è perfetta anche per l’uso esterno, resistendo a pioggia e polvere.

Un cavo e tanta sicurezza con la CC400W

La connettività Wi-Fi elimina la necessità di cablaggi complessi: basta nfatti una presa elettrica per iniziare. I dati possono essere salvati su scheda SD o, in modo ancora più sicuro, su un NAS Synology, anche remoto, con crittografia integrata per proteggere le registrazioni da accessi non autorizzati. Questo garantisce che le prove di eventuali intrusioni non possano essere manomesse.

Il vero punto di forza? L’intelligenza artificiale integrata. La CC400W è in grado di rilevare persone, veicoli, animali e movimenti sospetti, inviando notifiche intelligenti e permettendo una rapida analisi degli eventi. È possibile, ad esempio, ricostruire i movimenti di una persona in un determinato arco temporale, anche integrando le immagini di più telecamere, facilitando l’identificazione di comportamenti sospetti.

L’interfaccia utente è semplice e intuitiva, pensata anche per chi non ha competenze tecniche. L’app Synology, disponibile per PC, Android e iOS, guida l’utente passo dopo passo nella configurazione. Anche l’installazione del NAS è stata semplificata: basta inquadrare un codice QR, inserire email e password, e il sistema è pronto all’uso.

In definitiva, la Synology CC400W è una soluzione completa, sicura e accessibile, ideale per chi cerca protezione senza compromessi, con un occhio di riguardo alla privacy e alla facilità d’uso. Una scelta perfetta per ambienti professionali e domestici che vogliono affidarsi a una tecnologia davvero smart.

Principali caratteristiche