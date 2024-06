Attiva collabora con Samsung per il Digital Signage

Attiva – una delle realtà distributive di riferimento nel mercato dell’information technology e della consumer electronics– e Samsung Electronics – player mondiale dell’elettronica di consumo e nell’innovazione– hanno avviato una collaborazione focalizzata sul Digital Signage, una “finestra” attraverso la quale comunicare, raccontare, informare, e un asset sempre più rilevante in ambito pubblico e privato, nel retail, nell’hospitality, nell’infotainment e nei trasporti.

La collaborazione, trasversale alle Business Unit Attiva Plus e Attiva Evolution, ha l’obiettivo di proporre ai canali le soluzioni Samsung Smart Signage: la gamma di display professionali per la visualizzazione di contenuti dinamici ed interattivi su piccoli e grandi formati, per rispondere alle richieste di un mercato sempre più esigente in termini di performance e soluzioni modulabili all’avanguardia, capaci di adattarsi a qualunque contesto ed esigenza.

A dare il via alla collaborazione, il 25 giugno presso la sede di Attiva, “Innovazione visiva: Informare. Intrattenere. Interagire”, l’evento dedicato a Reseller, VAR, System Integrator, MSP e Retailer, nel quale saranno presentate, in una dinamica di confronto e condivisione, le soluzioni della gamma Samsung Smart Signage: display interattivi, Ledwall, Microled e software integrato. Per i partecipanti, l’opportunità di conoscere in modo diretto le tecnologie grazie a un momento hands on, per un’immersione formativa e guidata nell’innovazione.

“Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti i prodotti Samsung Smart Signage che rappresentano l’eccellenza e l’innovazione nel mondo Ledwall e Microled. Questa collaborazione, si inserisce strategicamente nella mission di Attiva: costruire valore aggiunto per il canale, in ogni step del processo di vendita”, commenta Lorenzo Zanotto Business Unit Manager di Attiva Evolution.