Camcorder professionali: quattro nuove proposte da Panasonic

La serie di quattro nuove videocamere professionali 4K 60p 10bit di Panasonic Connect è stata sviluppata appositamente per le esigenze dei team di ripresa esterna e dei content creators. I modelli di camcorder professionali AG-CX20 e AG-CX18 di fascia più alta e le videocamere HC-X1600 e HC-X1200 sono tutti dotati di tecnologia ottica all’avanguardia, oltre a presentare un design dello chassis leggero e compatto che permette una maggiore mobilità e riprese video di alta qualità.

I nuovi camcorder professionali Panasonic hanno un obiettivo zoom grandangolare, per riprese precise

Questi camcorder professionali offrono prestazioni ottiche superiori grazie a un potente obiettivo zoom grandangolare integrato da 25 mm a teleobiettivo da 600 mm, con zoom ottico 24x. Sono dotati di un sistema di lenti a 4 unità che aziona ciascun gruppo di lenti in modo indipendente, oltre a due ghiere di messa a fuoco manuale.

Tutte e quattro le telecamere sono dotate di stabilizzazione ottica ed elettrica dell’immagine per rilevare e correggere eventuali vibrazioni indesiderate della camera sui cinque assi, incluso il rotational blurring. Ciò è particolarmente utile quando si riprendono soggetti da angolazioni molto alte o basse. Tutti i modelli di camcorder professionali offrono velocità di messa a fuoco, stabilità e funzionalità di tracking superiori durante le riprese sia in 4K che in FHD, grazie alla funzione Face Detection AF/AE che fornisce una messa a fuoco e un’esposizione precise per i soggetti.

Video basato su IP per uno streaming senza interruzioni

Il modello CX20 di fascia alta supporterà lo streaming live full-HD attraverso il protocollo SRT basato su IP di nuova generazione, con CX20 e CX18 che forniranno uscite SDI/HDMI simultanee. La CX20 di Panasonic supporta anche la connettività IP NDI HX2 per lo streaming live di alta qualità e bassa latenza collegata ad una rete, senza necessità di convertitori esterni. I camcorder professionali CX20 e CX18 supportano il protocollo RTMP (Real-Time Messaging Protocol), che consente lo streaming live dei contenuti direttamente su piattaforme social media e siti di condivisione video, come YouTube.

Ascoltando le esigenze del settore

Panasonic grazie alla profonda conoscenza del settore e di ciò che registi e direttori della fotografia richiedono oggi ai camcorder professionali con elevate prestazioni per riprese in esterni, ha apportato, a tutti e quattro i modelli un miglioramento, aumentando ulteriormente l’usabilità e il numero delle funzionalità. Le nuove funzionalità e dotazioni:

Nuovi viewfinders OLED ad alta risoluzione con oculari più grandi

La porta USB-C, più versatile per trasferire i dati e alimentare i dispositivi

Registrazione a basso bitrate per riprese FHD e MP4, in modalità di 28 Mbps, 24 Mbps e 20 Mbps

Zoom a bassa velocità migliorato (circa x2,8 più lento rispetto ai modelli precedenti)

Funzionalità di rete potenziate che includono WiFi a 5 GHz e tethering USB

Connettività Ethernet e LAN cablata per uno streaming live stabile

Operabilità migliorata con l’applicazione mobile “HC-ROP”, che consente il controllo remoto delle ottiche e delle impostazioni della telecamera

Batteria compatta a lunga durata per aumentare il tempo disponibile in registrazione delle riprese

Touchscreen da 3,5 pollici ad alta risoluzione per una maggiore facilità d’uso

2 slot per schede SD, che consentono la registrazione simultanea ed in background, aumentando la flessibilità e la ridondanza della registrazione durante le riprese in esterni

I nuovi camcorder professionali di Panasonic presentano un design compatto per una mobilità superiore

Il design unico di tutti e quattro i modelli di camcorder professionali consente di disperdere il calore dal pannello frontale grazie a una ventola sottile. Ciò aumenta l’affidabilità e consente al corpo camera di essere il più piccolo possibile. La CX20 e la CX18 includono la maniglia VW-HU1 di Panasonic, dotata di ingresso e controllo audio XLR a due canali ed una luce LED a luminosità regolabile per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione. Gli utenti possono anche azionare facilmente lo zoom dell’obiettivo dalla maniglia.

Tutti i quattro camcorder professionali supportano differenti bitrate e formati per diversi requisiti di ripresa. Se configurati per la registrazione a 10 bit con l’uscita HDMI, tutti i modelli erogano un segnale 4K 60p 4:2:2 utilizzabile da un registratore esterno. Tutti i camcorder supportano i formati MOV, MP4 e AVCHD, mentre la CX20 supporta anche i formati ed il workflow P2 MXF.

Dichiarazioni

“Che si tratti di girare in esterni o di trasmettere video in diretta streaming, i registi e i content creators hanno necessità sempre più di una soluzione all-in-one“, afferma Andre Meterian, Director of Professional Video Systems di Panasonic Connect Europe. “La nostra nuova gamma di camcorder professionali si basa sulla nostra esperienza decennale e sulla nostra conoscenza per aumentare la facilità d’uso e le funzionalità per i professionisti, dai più piccoli perfezionamenti ergonomici, allo sviluppo di una tecnologia ottica senza precedenti in grado di garantire di girare e distribuire video 4K senza paragoni su reti basate su IP; Stiamo affidando nelle mani dei creativi una potenza ed una flessibilità incredibili“.