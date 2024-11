DAP-X3060OU: il nuovo access point D-Link per la connettività aziendale

D-Link, specialista mondiale di tecnologie di rete e connettività, ha annunciato il rilascio dell’ultimo access point di livello enterprise, DAP-X3060OU. Dotato di tecnologia Wi-Fi 6 all’avanguardia, questo modello migliora significativamente le performance di rete e riduce la latenza, offrendo fino al 25% di velocità in più, passando da 256-QAM a 1024-QAM rispetto agli standard Wi-Fi precedenti. Grazie alle funzionalità dual-band e a una piattaforma di gestione intuitiva, il DAP-X3060OU garantisce efficienza di rete e una copertura senza interferenze per le aziende di ogni dimensione.

L’access point DAP-X3060OU offre Prestazioni superiori per il business

Sfruttando la potenza del Wi-Fi 6 con velocità fino a 3.000 Mbps, il DAP-X3060OU offre una connettività ultraveloce che garantisce un trasferimento dati stabile e streaming di alta qualità, anche negli ambienti più esigenti. La capacità dual-band supporta velocità di segnale wireless fino a 2402 Mbps sulla banda a 5 GHz e 574 Mbps sulla banda a 2.4 GHz. Questo access point di livello enterprise è dotato di funzionalità avanzate, come band steering, 2×2 MU-MIMO e beamforming, per ottimizzare l’esperienza Wi-Fi riducendo al minimo la congestione. Una porta PoE LAN da 2,5 Gigabit assicura ampie capacità di backhaul, eliminando i colli di bottiglia nell’access point. Grazie al supporto per Power over Ethernet (PoE) 802.3at, l’installazione del DAP-X3060OU risulta semplificata, poiché richiede un solo cavo per alimentazione e dati, riducendo così i costi di installazione. Con il supporto per Wi-Fi 6, il DAP-X3060OU garantisce una connettività robusta e affidabile per aziende di ogni dimensione.

DAP-X3060OU estende la copertura in e outdoor

Il DAP-X3060OU è progettato per applicazioni all’aperto, dotato di protezione contro le sovratensioni e di una scocca resistente certificata IP68 che protegge da polvere, pioggia, calore, neve e ruggine, anche in condizioni estreme con temperature comprese tra -30°C e 60°C. Questo lo rende ideale per gli ambienti all’aperto che richiedono una copertura wireless affidabile.

Il nuovo access point da esterni, oltre alla certificazione delle apparecchiature elettromedicali, ha ottenuto anche le certificazioni applicabili alle apparecchiature di segnalazione e telecomunicazione utilizzate in ambito ferroviario. Poiché tali contesti richiedono requisiti più severi in termini di emissioni e immunità, il DAP-X3060OU garantisce una connettività di rete affidabile senza interferire con altri dispositivi e assicura una connessione stabile e affidabile anche in condizioni difficili.

Potenziare il business con Nuclias Connect

Per soddisfare le diverse esigenze delle reti wireless moderne, il DAP-X3060OU è pienamente compatibile con la piattaforma di gestione on-premises Nuclias Connect. Nuclias Connect è progettata per la gestione efficiente degli access point e degli switch D-Link, e consente un facile accesso, monitoraggio, gestione e scalabilità della rete in linea con le esigenze aziendali, senza complessità o costi aggiuntivi. La piattaforma migliora il controllo e la supervisione della rete e, abbinata alle prestazioni avanzate del nuovo access point, aumenta significativamente l’efficienza operativa e la produttività.

Disponibilità

Il DAP-X3060OU è disponibile tramite la rete globale di distributori e rivenditori autorizzati D-Link.

Dichiarazioni

“Con il lancio del DAP-X3060OU, D-Link conferma il proprio impegno nel fornire soluzioni di di rete sicure e complete per diverse tipologie di aziende e applicazioni e assicura che i prodotti siano allineati agli standard internazionali di sicurezza delle reti”, commenta Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Mediterraneo. “Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, questo access point assicura velocità di connessione elevate e trasferimenti dati stabili, ideali per gestire applicazioni aziendali critiche e per garantire un’esperienza utente ottimale anche in ambienti ad alta densità. Inoltre, integra avanzate funzionalità di sicurezza che proteggono la rete da interferenze e accessi non autorizzati, offrendo alle aziende una soluzione completa per una connettività sicura e performante”.