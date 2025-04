Sandisk PRO-CINEMA CFexpress Type A Card è disponibile ora!

In occasione del NAB 2025, Sandisk presenta le ultime soluzioni di archiviazione end-to-end per l’acquisizione, il trasferimento, il montaggio e il backup e, tra queste, spicca la nuova Sandisk PRO-CINEMA CFexpress Type A Card, una scheda di memoria progettata per soddisfare le precise esigenze dei professionisti del mondo della fotografia e video.

La Sandisk PRO-CINEMA CFexpress Type A Card Offre a videomaker e fotografi professionisti velocità, affidabilità e resistenza senza precedenti. Sandisk ha progettato questa nuova scheda Type-A per offrire una soluzione di storage ad alte performance per i professionisti sul campo o in studio che catturano foto RAW 8K e video 8K, scattano fotografie a raffica e richiedono trasferimenti rapidi e senza sprechi di tempo per accelerare il flusso di lavoro fino alla post-produzione.

Caratteristiche tecniche di Sandisk PRO-CINEMA CFexpress Type A Card

Le caratteristiche della nuova soluzione includono:

Velocità di trasferimento elevate – Acquisizione di foto e video ad alta risoluzione in 4K, 6K o 8K con straordinarie velocità di lettura fino a 1800 MB/s e velocità di scrittura fino a 1650 MB/s.

– Acquisizione di foto e video ad alta risoluzione in 4K, 6K o 8K con straordinarie velocità di lettura fino a 1800 MB/s e velocità di scrittura fino a 1650 MB/s. Grande capacità – È possibile scegliere tagli con capacità fino a 960 GB per riprese prolungate senza la necessità di dover sostituire scheda.

– È possibile scegliere tagli con capacità fino a 960 GB per riprese prolungate senza la necessità di dover sostituire scheda. Certificazione VPG200 – Con la classificazione VPG200 della Compact Flash Association, la scheda è progettata per video ad alta risoluzione e frame rate elevati.

– Con la classificazione VPG200 della Compact Flash Association, la scheda è progettata per video ad alta risoluzione e frame rate elevati. Resistenza avanzata – Per affrontare gli ambienti più difficili, la scheda Sandisk PRO-CINEMA CFexpress Type A Card offre una protezione contro le cadute fino a 7,5 metri, una protezione contro le piegature fino a 150 Newton e una resistenza all’acqua e alla polvere IP57.

A partire da 352,99 euro per 480 GB. Disponibile su Sandisk.com e presso i rivenditori autorizzati e gli e-tailer.

Le altre novità di Sandisk

Insieme alla Sandisk PRO-CINEMA CFexpress Type A Card, l’azienda presenterà all’Al NAB le seguenti soluzioni, disponibili quest’estate per i professionisti M&E:

SanDisk Extreme PRO con USB-C

Un’unità flash che si rivolge al crescente target di utenti che utilizzano i connettori USB Type-C. Le caratteristiche di questa soluzione includono:

Elevate performance – Trasferimento istantaneo di file di grandi dimensioni con velocità fino a 1000MB/s in lettura e 900MB/s in scrittura.

– Trasferimento istantaneo di file di grandi dimensioni con velocità fino a 1000MB/s in lettura e 900MB/s in scrittura. Archiviazione espandibile – Raddoppia o triplica le capacità di archiviazione fino a 2TB su tutti i dispositivi USB-C con un unico acquisto.

– Raddoppia o triplica le capacità di archiviazione fino a 2TB su tutti i dispositivi USB-C con un unico acquisto. Connettività universale – Per condividere e collaborare su file importanti attraverso computer, tablet e telefoni, consentendo di lavorare su qualsiasi dispositivo.

SanDisk Extreme PRO con USB-A

Un’unità flash progettata su misura per l’archiviazione e il trasferimento intensivo di file. Le caratteristiche della nuova soluzione includono: