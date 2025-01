DMS-1250: da D-Link un’innovativa gamma di smart switch

Gli utenti di oggi hanno bisogno di reti efficienti che siano supportate da soluzioni dalle prestazioni eccellenti e che garantiscano, allo stesso tempo, sicurezza. D-Link, specialista mondiale nelle tecnologie di rete e connettività, presenta la nuova serie DMS-1250, una gamma di switch Smart Managed Layer 3 Lite progettata per rispondere alle esigenze di connettività di reti moderne e in continua evoluzione. Con funzionalità avanzate di gestione e sicurezza, supporto per Power over Ethernet (PoE) e velocità fino a 10 Gbps, la serie rappresenta una soluzione versatile per ottimizzare le reti aziendali, supportando al meglio applicazioni Wi-Fi 6 e dispositivi IoT.

Caratteristiche tecniche della seria D-Link DMS-1250

Pensata per rispondere a una vasta gamma di contesti applicativi, la serie DMS-1250 è ideale per ambienti aziendali, settori dell’ospitalità, complessi multi-abitativi (MDUs) e data center. Questi switch si adattano perfettamente alle esigenze di reti scalabili e affidabili, offrendo supporto per applicazioni avanzate, garantendo velocità multi-gigabit e un’affidabilità senza pari.

Inoltre, grazie al supporto PoE, la serie DMS-1250 si rivela ideale per alimentare con un solo cavo per dati e alimentazione dispositivi come videocamere IP, access point e telefoni VoIP, semplificando l’installazione e riducendo i costi operativi.

Un elemento distintivo della serie DMS-1250 è la capacità di supportare velocità multi-gigabit, con porte Ethernet a 2.5 Gbps progettate per gestire applicazioni che richiedono un’ampia larghezza di banda, come lo streaming video ad alta definizione o i trasferimenti di dati in tempo reale. Le porte uplink a 10 Gbps, disponibili sia in formato Ethernet che SFP+, migliorano ulteriormente l’efficienza e la flessibilità delle reti aziendali, supportando la crescita delle infrastrutture IT complesse.

I modelli PoE della serie, come il DMS-1250-10SP e il DMS-1250-12TP, offrono un budget energetico fino a 240W, permettendo di alimentare un’ampia gamma di dispositivi. Tra le funzionalità innovative spiccano il Perpetual PoE, che garantisce alimentazione continua anche durante i riavvii dello switch, garantendo continuità operativa in ogni situazione, e ventole intelligenti regolabili su cinque livelli, che possono essere impostate in modalità “silenziosa” per ambienti sensibili al rumore.

Sicurezza e facilità d’uso

Gli switch della serie DMS-1250 sono progettati anche per garantire sicurezza avanzata e protezione della rete. Tra le funzionalità incluse troviamo il motore D-Link Safeguard Engine, l’autenticazione 802.1X e le liste di controllo degli accessi (ACL), che proteggono la rete da minacce esterne. Inoltre, tutte le porte Ethernet a 2.5 Gbps sono dotate di protezione contro sovratensioni fino a 6 kV, prevenendo danni all’infrastruttura causati da fulmini o instabilità elettriche.

L’interfaccia di gestione, accessibile via web o CLI, rende la configurazione intuitiva anche per gli utenti meno esperti, mentre l’integrazione con piattaforme come D-Link Nuclias Connect e D-View 8 semplifica l’amministrazione centralizzata.

Con la serie DMS-1250, D-Link offre soluzioni che combinano prestazioni elevate, sicurezza e scalabilità per rispondere alle esigenze delle reti moderne.

Dichiarazioni

“I nostri clienti necessitano di soluzioni che non solo garantiscano prestazioni eccellenti, ma che siano anche facili da gestire e sicure”, commenta Fulvio Dal Pio Luogo, Sales Business Manager B2B di D-Link Mediterraneo. “Con la serie DMS-1250, abbiamo voluto creare una gamma di switch che rappresentasse una sintesi perfetta tra innovazione tecnologica e semplicità d’uso, per aiutare le aziende a ottimizzare le loro reti in un contesto sempre più connesso e complesso”.