Hikvision presenta le Telecamere Water Level per il monitoraggio idrico

Monitorare il livello dell’acqua è fondamentale per una gestione efficace delle risorse idriche. Un controllo costante su bacini, infrastrutture e impianti soggetti a variazioni permette di raccogliere dati affidabili in tempo reale e di intervenire rapidamente quando necessario. Per rispondere a questa esigenza, Hikvision ha sviluppato le nuove Telecamere Water Level, una soluzione che unisce rilevazione radar e videosorveglianza in un unico dispositivo per un monitoraggio idrico completo e immediato.

Monitoraggio idrico: precisione radar e controllo visivo con la tecnologia Hikvision

Le Telecamere Water Level di Hikvision combinano una telecamera PT ad alta risoluzione con un radar per la misurazione del livello dell’acqua, offrendo un monitoraggio idrico completo e affidabile.

La tecnologia radar consente misurazioni estremamente precise senza contatto diretto con il liquido. A supporto, la telecamera integrata con tecnologia ColorVu fornisce un riscontro visivo in tempo reale, con immagini a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il dispositivo è dotato di un sensore CMOS 1/1.8” da 4MP, abbinato a un’ottica fissa da 4mm. Il radar opera autonomamente, oppure in sincronia con la telecamera, rilevando le variazioni di livello con un angolo di inclinazione di ±2° e una distanza compresa tra 15 e 40 metri, a seconda del modello.

Progettata per garantire la massima flessibilità, la gamma di telecamere Water Level per il monitoraggio idrico propone inoltre modelli con connettività 4G, ideale per installazioni in aree remote dove il cablaggio di rete non è possibile. Il dispositivo è progettato per un consumo energetico ridotto: il radar richiede meno di 1W, mentre la telecamera non supera i 5W, e il consumo massimo complessivo è di 21W grazie alla modalità a basso consumo energetico. Questo lo rende ideale per installazioni alimentate a batteria o con pannelli solari, garantendo un funzionamento continuo anche in assenza di rete elettrica

Doppia tecnologia, doppio vantaggio

Le Telecamere Water Level di Hikvision offrono un sistema di rilevamento avanzato che combina precisione e semplicità di utilizzo. L’integrazione tra radar e videosorveglianza consente di ottenere un doppio livello di controllo con un solo dispositivo: da un lato, la misurazione del livello dell’acqua con tecnologia radar garantisce dati estremamente accurati; dall’altro, la telecamera PT non solo fornisce una seconda lettura del livello tramite video analisi, ma è anche in grado di riconoscere eventuali corpi galleggianti. Inoltre, la video verifica immediata garantisce un controllo più rapido ed efficace delle informazioni raccolte.

In caso di variazione del livello dell’acqua rilevata dal radar, la telecamera si attiva e punta automaticamente verso la zona di rilevamento, fornendo un quadro dettagliato della situazione in tempo reale. Questa capacità di risposta immediata elimina la necessità di interventi manuali e migliora l’efficienza del monitoraggio idrico.

Un altro punto di forza è la tecnologia radar, che assicura misurazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. A differenza dei sensori meccanici o a pressione, che richiedono il contatto diretto con il liquido, il radar opera senza interferenze esterne. Questo lo rende immune a fattori che potrebbero alterare la misurazione, come sporco, sedimenti, pioggia, nebbia o ostacoli temporanei, tra cui rami e detriti galleggianti. Questo significa una maggiore continuità operativa e un minor rischio di segnalazioni errate.

Non solo monitoraggio idrico. Dalla sicurezza urbana alla gestione ambientale

Le Telecamere Water Level di Hikvision sono estremamente versatili e possono essere impiegate non solo per il monitoraggio idrico. Queste telecamere, infatti, sono adatte a un’ampia gamma di applicazioni, sia in ambito pubblico che privato. Grazie alla combinazione di videosorveglianza e misurazione radar, trovano impiego in tutti i contesti in cui il controllo del livello dell’acqua è cruciale per la sicurezza e la gestione operativa.

Monitoraggio delle infrastrutture urbane : sottopassi, tunnel, strade e aree soggette ad allagamenti possono essere controllati in tempo reale, consentendo interventi tempestivi in caso di innalzamento anomalo dei livelli idrici.

: sottopassi, tunnel, strade e aree soggette ad allagamenti possono essere controllati in tempo reale, consentendo interventi tempestivi in caso di innalzamento anomalo dei livelli idrici. Gestione di bacini idrici e corsi d’acqua : dighe, canali, fiumi e laghi possono essere monitorati costantemente a supporto di enti pubblici e protezione civile nella prevenzione di criticità legate a piene o siccità.

: dighe, canali, fiumi e laghi possono essere monitorati costantemente a supporto di enti pubblici e protezione civile nella prevenzione di criticità legate a piene o siccità. Controllo in ambito industriale : stabilimenti con serbatoi, impianti di depurazione, bacini di stoccaggio e processi produttivi che prevedono l’uso di acqua possono beneficiare di un sistema di rilevamento preciso e automatizzato.

: stabilimenti con serbatoi, impianti di depurazione, bacini di stoccaggio e processi produttivi che prevedono l’uso di acqua possono beneficiare di un sistema di rilevamento preciso e automatizzato. Monitoraggio ambientale ed ecologico: le telecamere possono essere integrate in sistemi di controllo per la tutela di aree naturali e riserve, fornendo dati utili per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Grazie alla possibilità di connettività 4G e al basso consumo energetico, il dispositivo può essere installato anche in aree remote, garantendo un controllo continuo e riducendo i costi di manutenzione.

Una soluzione unica e completa

Le soluzioni per il rilevamento del livello dell’acqua hanno fatto passi da gigante, ma spesso presentano limitazioni legate a condizioni ambientali o a esigenze di verifica aggiuntiva. L’integrazione tra radar e video sorveglianza offerta dalle Telecamere Water Level di Hikvision rappresenta un punto di svolta: un’unica soluzione per una misurazione affidabile e una verifica visiva immediata, il tutto con un dispositivo compatto e di semplice installazione. Che si tratti di infrastrutture urbane, gestione ambientale o applicazioni industriali, le Telecamere Water Level di Hikvision offrono un nuovo standard per il monitoraggio idrico, coniugando innovazione e praticità in un’unica soluzione.