Genetec, leader del controllo accessi secondo Omdia

Genetec, realtà specializzata nel software per la sicurezza fisica aziendale, secondo il recente rapporto Omdia dedicato al mercato del Controllo degli Accessi 2024 ha guadagnato quote di mercato negli ultimi sei anni, consolidando la propria posizione di leadership nel mercato mondiale e rafforzando la seconda posizione nell’ambito del software per il controllo degli accessi.

Il mercato delle soluzioni software per controllo accessi si è evoluto ben oltre il comparto della sicurezza fisica, diventando una componente essenziale per la gestione dei processi aziendali. Secondo il rapporto Omdia, questa crescita ha contribuito ad aumentare la richiesta di piattaforme di sicurezza unificata che consentono alle organizzazioni di gestire, tramite un’unica interfaccia, vari sistemi, come il controllo degli accessi, la videosorveglianza e il rilevamento delle intrusioni. Anticipando le esigenze del mercato in termini di innovazione nel controllo degli accessi, Genetec continua a espandere la propria quota di mercato, registrando un tasso annuo di crescita composto (CAGR) pari al 28% negli ultimi sei anni.

Genetec: una realtà in forte crescita

Il mercato a livello EMEA risulta altamente frammentato, Genetec resta tra i primi 10 fornitori di software di controllo accessi a concentrarsi su sistemi ad architettura aperta, che consentono agli utenti di integrare componenti di diversi fornitori. Il report Omdia evidenzia, inoltre, che gli utenti finali preferiscono sistemi aperti che offrono flessibilità e personalizzazione e questa tendenza conferma ulteriormente la strategia Genetec che mira a fornire soluzioni personalizzabili, come dimostrato dalla partnership con STid.

Nella regione Asia-Pacifico (Cina esclusa), Genetec continua a crescere rapidamente raggiungendo la posizione n. 6 per quota di mercato (rispetto alla posizione n. 10 del 2021). Man mano che le imprese e le multinazionali modernizzano le proprie infrastrutture di controllo degli accessi, emerge una crescente domanda di sistemi avanzati, caratterizzati da una robusta sicurezza informatica e da elevate capacità di integrazione. Una soluzione basata su un’architettura aperta, come quella offerta da Genetec, consente alle organizzazioni di tutelare i propri asset e il personale, ottimizzare le operazioni aziendali e implementare aggiornamenti tecnologici in modo graduale e conforme alle proprie esigenze strategiche.

Un’azienda all’avanguardia che si afferma anche in ambito VMS

Il rapporto Omdia evidenzia, inoltre, come il mercato del controllo degli accessi stia adottando sempre più frequentemente soluzioni di cloud ibrido. Genetec si colloca all’avanguardia di questa trasformazione con Security Center SaaS, una soluzione in cloud per la sicurezza fisica che integra le funzionalità avanzate di controllo degli accessi e gestione video di Genetec. Security Center SaaS supporta implementazioni sia ibride sia completamente cloud, consentendo alle aziende di migrare in cloud componenti e siti in base alle proprie esigenze. Le soluzioni Genetec, basate su una piattaforma ad architettura aperta, consentono agli utenti di scegliere i dispositivi di controllo accessi più adatti alle proprie esigenze, salvaguardando gli investimenti già sostenuti.

Oltre al successo nel settore del controllo accessi, Genetec conferma la propria posizione di leadership a livello mondiale nel mercato dei software di gestione video (VMS), classificandosi al primo posto anche nei settori Video Management Software (VMS) e Video Surveillance as a Service (VSaaS), come emerge dal recente Rapporto 2024 Video Surveillance & Analytics Database pubblicato da Omdia.

Dichiarazioni

“Molti player del mercato del controllo degli accessi hanno aumentato la propria quota di mercato attraverso acquisizioni di aziende, mentre Genetec registra una crescita rapida ed organica grazie a innovazione e investimenti in nuove tecnologie“, ha dichiarato Christian Morin, Vice President of Product Engineering, Genetec. “Nell’ultimo anno, in Europa abbiamo introdotto importanti novità di prodotto come Security Center SaaS, i controller HID Mercury Security MP, Axis Powered by Genetec e un modulo I/O in partnership con STid come parte della nostra offerta di sistemi di controllo accessi ad alta sicurezza. Questo testimonia il nostro costante impegno nell’espandere la nostra offerta per il controllo accessi grazie all’innovazione e a partnership che gettano le basi per la crescita futura“.