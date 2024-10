InfiniBox G4 innalza gli standard dello storage enterprise

Dal lancio di successo avvenuto a maggio, la gamma InfiniBox G4 ha dato il via ad una nuova era per lo storage enterprise e i partner Infinidat che hanno già iniziato a proporre nel proprio portfolio queste soluzioni.

Quali sono nello specifico le opportunità che le nuove soluzioni InfiniBox G4 sono in grado di creare per i partner di canale?

È bene ricordare che la terza generazione di InfiniBox è sul mercato da più di 5 anni, quindi, le nuove soluzioni InfiniBox G4 offrono un’occasione per proporre ai clienti enterprise un aggiornamento delle loro infrastrutture storage o l’eventuale sostituzione dei sistemi attualmente installati. In questo modo i partner possono aiutare i clienti a trasformare i loro sistemi Infinidat di terza generazione in soluzioni di backup o replica all’avanguardia, creando così un’architettura ottimale per il disaster recovery e la continuità operativa.

I nuovi modelli di InfiniBox G4

Inoltre, con la nuova famiglia di storage, Infinidat ha introdotto una configurazione all-flash che apre nuove possibilità di crescita. I modelli InfiniBox SSA G4, infatti, possono essere proposti con enclosure parzialmente popolati di dischi e successivamente ampliati senza interruzione del servizio, in linea con l’evoluzione delle esigenze dei clienti. Le nuove soluzioni di storage all-flash includono anche il modello InfiniBox SSA G4 F1400T più compatto, che si adatta facilmente agli spazi esistenti nei rack del cliente, semplificando l’installazione. Il modello SSA G4 F1400T apre nuove opportunità anche per i data center edge e distribuiti, specialmente per aziende con sedi multiple. Si tratta, infatti, di una soluzione ideale per le aziende che presentano più sedi, ciascuna dotata di un piccolo data center.

Completa l’offerta, InfiniVerse Mobius, un nuovo programma di gestione del ciclo di vita dell’aggiornamento dei controller che consente di allineare l’architettura dello storage ai futuri controller di Infinidat tramite aggiornamenti non invasivi, mantenendo inalterati i supporti di archiviazione esistenti ed eliminando così le complessità legate alla migrazione dei dati.

Infine, le nuove funzionalità software, InfiniSafe Cyber Detection e InfiniSafe Automated Cyber Protection offrono soluzioni avanzate contro malware e ransomware. Nello specifico InfiniSafe Cyber Detection, proposta come Software-as-a-Service (SaaS), è stata estesa anche agli ambienti VMware rappresentando un’opportunità di business aggiuntiva per i partner, che possono così interfacciarsi anche con le aziende che utilizzano le soluzioni di virtualizzazione di VMware, offrendo una soluzione di sicurezza e storage combinata.

InfiniSafe Automated Cyber Protection (ACP) offre ai partner l’opportunità di proporre soluzioni integrate di storage e cybersecurity. ACP è stata, infatti, progettata per ridurre la finestra di minaccia degli attacchi informatici, permettendo l’acquisizione automatica di snapshot immutabili dei dati, alla velocità dell’elaborazione, per anticipare gli attacchi informatici, interrompendo in modo decisivo la proliferazione della corruzione dei dati.

I clienti possono anche beneficiare delle capacità di resilienza informatica di Infinidat nel cloud, grazie al sistema operativo InfuzeOS, compatibile con Amazon AWS e Microsoft Azure.

Dichiarazioni

“Il lancio della famiglia InfiniBox G4, avvenuto lo scorso maggio, ha riscosso un enorme successo tra i nostri partner di canale. Questa nuova serie di soluzioni, infatti, non solo offre un elevato valore tecnico e commerciale per i clienti enterprise, ma rappresenta anche un’ottima opportunità di sviluppo e di business per i partner di Infinidat. L’innovazione tecnologica introdotta dalla famiglia G4 avrà un impatto significativo sul mercato, alzando l’asticella degli standard dello storage enterprise”, ha commentato Eric Herzog, CMO di Infinidat.