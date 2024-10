La domotica di BTicino a SAIE 2024

Fino al 12 ottobre, a Bologna, presso il quartiere fieristico di BolognaFiere, va in scena il SAIE 2024, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati all’edilizia e alle costruzioni. Moltissimi gli operatori del settore partecipanti, per un’edizione che si svolge con un format arricchito in contenuti e iniziative.

BTicino presenta in fiera la propria domotica, l’ampia proposta per la casa smart e l’offerta relativa alle colonnine di ricarica. Una partecipazione importante, con uno stand che conduce il visitatore all’interno dei diversi temi cari all’azienda: innovazione, tecnologia, versatilità, risparmio e servizi.

Le proposte per la casa connessa

È possibile avere una panoramica completa della produzione per la casa connessa, conoscendo il funzionamento del Classe300 EOS, il videocitofono con Amazon Alexa integrato e completamente gestibile, oltre che con la App, anche tramite comandi vocali. Si possono gestire tutte le opzioni tradizionali di videocitofonia (ad es. l’apertura di un cancello) attraverso i comandi vocali e sfruttare anche altre numerose funzioni, come ad esempio luci, prese e tapparelle, diventando così il centro di controllo della propria casa smart

Sarà poi presente l’HOMETOUCH da 7’’, un touch che permette di visualizzare e gestire facilmente tutte le funzioni domotiche BTicino, con un’interfaccia semplice ed immediata per avere a portata di mano e gestire, dentro e fuori casa, luci, automazioni, scenari, antifurto, gestione temperatura. HOMETOUCH inoltre, è integrabile con l’impianto videocitofonico e con le telecamere da interno ed esterno Netatmo.

Visto l’arrivo delle stagioni più fredde i visitatori potranno conoscere meglio lo Smarther2, il termostato intelligente che garantisce funzionalità e risparmio sia energetico che economico. Dotato dell’innovativa funzione Auto-Adapt grazie alla quale il dispositivo “impara” le caratteristiche dell’impianto, garantisce la giusta temperatura al momento opportuno: verificando la temperatura esterna tramite il web, è in grado di determinare l’accensione in modo che all’orario desiderato si abbia già la temperatura esatta.

Tecnologia ed estetica si fondono con BTicino

Ampio spazio sarà dedicato a Living Now, la linea BTicino che unisce il meglio della ricerca estetica alla tecnologia smart. Pensata per adattarsi a tutti gli ambienti, residenziali e non, può essere utilizzata negli impianti tradizionali, regalando un’estetica unica nel suo genere, oppure esprimere tutte le sue straordinarie potenzialità negli impianti connessi. Colorazioni, materiali e pattern differenti, tutti a portata di mano per chi sarà in visita al SAIE.

Troveranno spazio anche i dispositivi Art d’Arnould, dedicati a progetti di interni con forte personalità e scelta ideale per coloro che cercano un alto livello di personalizzazione estetica. Una proposta realizzata interamente a mano, pensata per contesti progettuali esclusivi e compatibile con tutte le funzioni domotiche. Design, materiale, finiture e dettagli totalmente personalizzabili, grazie a un team di lavoro dedicato, per rispondere in modo puntuale alle esigenze espressive di ogni singolo progetto.

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Oltre alle soluzioni per la casa, BTicino porterà a Bologna anche l’offerta per la ricarica dei veicoli elettrici, che comprende oggi una ampia gamma di dispositivi, per soddisfare tutte le esigenze in termini di tipologia di installazione, utilizzo, connessione, materiali costruttivi e potenza di ricarica. Saranno esposte le colonnine della linea GREEN’UP, le stazioni di ricarica che consentono la ricarica di veicoli elettrici ed ibridi Plug-In dotati di caricabatteria in corrente alternata (AC) monofase o trifase, con la massima semplicità e sicurezza. Soluzione ideale per le installazioni di ricarica Stand alone in ambito residenziale economico e piccolo terziario, le colonnine GREEN’UP sono disponibili in diverse versioni: wallbox, per montaggio da parete o da pavimento, monofase e trifase, con struttura in plastica o metallo.