La tecnologia RGB si presenta all’Europa in occasione di IFA 2025

L’impegno costante di Sony nel fornire la qualità dell’immagine più accurata e fedele all’ originale intenzione del regista continua con la prima presentazione ai media europei del suo nuovo sistema di visualizzazione di ultima generazione, dotato di una propria tecnologia di elaborazione del segnale per il controllo individuale RGB delle retroilluminazioni LED ad alta densità.

Ventuno anni fa, Sony ha sviluppato il primo televisore LCD al mondo con retroilluminazione LED RGB full-array e da allora ha continuato a lavorare per migliorare la precisione del processo di controllo della retroilluminazione, acquisendo una profonda conoscenza delle caratteristiche degli elementi LED.

Nello sviluppo di questo sistema di visualizzazione, l’esclusiva tecnologia di controllo della retroilluminazione di Sony contribuisce a massimizzare le prestazioni del pannello e, grazie all’utilizzo dell’ampia gamma di prodotti del portafoglio Sony, quali telecamere cinematografiche, monitor di riferimento e cuffie professionali utilizzate dai registi, l’azienda vanta una profonda conoscenza del settore cinematografico e delle esigenze dei registi e dei produttori di contenuti.

La tecnologia RGB supportata dall’XR Backlight Master Drive di Sony

Nelle produzioni cinematografiche, la capacità di trasmettere l’espressività narrativa dipende in modo significativo dalle sottili sfumature dei colori e dalla resa del nero, nonché dalla gradazione della luce. Questo sistema esalta questi elementi per fornire una qualità dell’immagine che rifletta fedelmente l’intento del produttore.

La nuova tecnologia dei pannelli LED RGB risponde alle sfide di lunga data degli ambienti premium, offrendo una scalabilità che supera la gamma di formati possibili con gli OLED. Fornisce inoltre una precisione cromatica di riferimento e prestazioni senza compromessi in ambienti luminosi o open space.

Sony continua a innovare la sua tecnologia attraverso i pannelli RGB, per migliorare ulteriormente l’esperienza di intrattenimento domestico dei propri clienti, come dimostrato a IFA 2025. Grazie alla tecnologia proprietaria XR Backlight Master Drive e al suo team di ingegneri specializzati, Sony si impegna a garantire la massima qualità.

L’impegno di Sony di stabilire nuovi standard dell’Home Entertnaiment

“In Sony, la nostra vocazione è sempre stata quella di garantire che l’intento del produttore fosse trasmesso fedelmente dall’obiettivo al salotto di casa. Grazie alla nostra esperienza nel campo cinematografico, televisivo, musicale e tecnologico, abbiamo una posizione unica nel settore, che ci permette di collegare il mondo della creazione e quello del consumo come nessun altro.

La nostra leadership nell’accuratezza delle immagini è stata costantemente premiata, rafforzando il nostro ruolo di partner di fiducia per i produttori di contenuti in tutto il mondo. Ma pensiamo che il prossimo capitolo di questo viaggio sarà ancora più emozionante.

La tecnologia dei pannelli RGB ha un potenziale enorme per ridefinire il modo in cui si fruiscono i contenuti. Pur offrendo straordinari vantaggi in termini di luminosità, colore, contrasto e immersività, è anche tra le più complesse da controllare e ottimizzare. È proprio qui che l’esperienza e la profonda integrazione di Sony nel campo dell’intrattenimento e della tecnologia fanno la differenza, consentendoci di padroneggiare questa complessità e di sfruttare appieno il potenziale della tecnolgoia RGB. In questo modo, rispettiamo l’intento dei registi e stabiliamo un nuovo standard nell’home entertainment per valorizzare il loro lavoro, garantendo che ogni esperienza di visualizzazione sia potente e fedele all’idea originale”, spiega Daisuke Nezu, Senior General Manager, Home Product Business Division, Sony Corporation.