NordicEPOD ottiene un importante investimento da Eaton e CTS Nordics

NordicEPOD, un’azienda manifatturiera specializzata nella produzione e nell’integrazione di moduli di potenza standardizzati progettati per il settore dei data center, si è aggiudicata un investimento commerciale strategico da parte di CTS Nordics, un’azienda di progettazione e costruzione di data center, e di Eaton, l’azienda globale di gestione intelligente dell’energia.

Cosa fa NordicEPOD

NordicEPOD contribuisce a ridurre la complessità, i costi e i tempi di realizzazione di nuovi data center, un aspetto di vitale importanza per i suoi clienti in un settore in rapida crescita. Ogni EPOD, costruito secondo lo stesso progetto standard, contiene tutti i sistemi critici di alimentazione, backup, raffreddamento e controllo, come i gruppi di continuità (UPS), i quadri elettrici e i dispositivi di distribuzione dell’energia, i quali sono in grado di garantire una potenza elettrica fino a 2MW. L’EPOD è progettato e installato tra la rete elettrica e l’infrastruttura critica IT del data center che protegge. Tutti gli EPOD che escono dalla fabbrica saranno completamente messi a punto digitalmente e riceveranno una messa in servizio dal livello 1 al 3, consentendo un’integrazione e un funzionamento superiori.

Il contributo di CTS Nordics e Eaton

CTS Nordics è una società di progettazione e costruzione di data center specializzata nella progettazione e nei metodi di costruzione di nuovi edifici. Essi forniscono agli operatori di data center della regione nordica un approccio standardizzato, rapidamente implementabile ed economicamente vantaggioso per la progettazione, la costruzione e la messa in servizio dei data center.

In seguito a questo accordo, la produzione dell’attuale stabilimento NordicEPOD di Oslo sarà aumentata con effetto immediato, mentre uno stabilimento più grande, sempre a Oslo, sarà inaugurato in agosto per soddisfare l’attuale numero di ordini grazie alla sua capacità di oltre 500MW di EPOD all’anno. Sono già in discussione i piani per costruire un ulteriore stabilimento in Europa, in una località ancora da decidere.

Dichiarazioni

Morten Molven, General Manager di NordicEPOD, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Eaton. La loro presenza a livello globale e il loro impegno nei confronti di NordicEPOD ci aiuteranno a crescere in modo significativo, in modo da poter rafforzare la nostra catena di approvvigionamento e garantire che i requisiti progettuali dei nostri clienti siano pienamente soddisfatti. La tecnologia attuale e all’avanguardia di Eaton si adatta perfettamente al nostro progetto EPOD“.

Ciarán Forde, Vicepresidente, Strategic Account e Alliances di Eaton, ha dichiarato: “NordicEPOD fa già parte del nostro xModular partner program, e questo accordo consolida questo rapporto”. L’aspetto unico è il modo in cui CTS Nordics e NordicEPOD si sono allineati per rinnovare positivamente i loro status quo e per offrire valore aggiunto agli operatori dei data center. Entrambe le società sono state create per servire e focalizzarsi interamente sul settore dei data center. Questo ha plasmato il loro modo di operare e ha portato a soluzioni ingegnerizzate impareggiabili. Grazie a questa partnership, sono in grado di garantire il livello di innovazione e di diffusione necessario per soddisfare le esigenze del mercato“.