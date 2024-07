OnePlus Nord 4 gira l’Europa. Prima tappa il 25 luglio, a Milano

L’attesa sta finendo e tra qualche giorno gli appassionati potranno conoscere da vicino OnePlus Nord 4, il primo ed unico telefono 5G con scocca unibody in metallo. Per celebrare il lancio del nuovo device, infatti, OnePlus anuncia il tour europeo che vedrà il device protagonista in 11 paesi con dei pop-up shop dedicati di un giorno. La prima tappa del tour sarà proprio a Milano, a Dazi Milano, il prossimo 25 luglio, a partire dalle 19.00.

I pop-up di OnePlus offriranno alla community OnePlus l’opportunità di essere tra i primi ad acquistare lo smartphone OnePlus Nord 4, oltre a provare i nuovi OnePlus Pad 2 e OnePlus Watch 2R e vivere esperienze interattive, sconti sui prodotti e competizioni. Nella tappa italiana, i consumatori potranno anche beneficiare delle offerte di OnePlus: i primi 20 a pre-ordinare il prodotto all’interno dello store riceveranno infatti una borsa Crossbody TUMI del valore di 200 euro.

”I nostri pop-up sono una parte integrante del DNA di OnePlus, poiché rappresentano un ottimo modo per offrire accesso anticipato ai nostri ultimi prodotti e per connetterci con la nostra affezionata community”, afferma Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europa. ”Il nuovo dispositivo, con il suo design unibody in metallo, ha già ricevuto un’accoglienza molto positiva dalla nostra community, on molti che attendono con ansia di poter tenere in mano il nostro nuovo dispositivo e sperimentare il suo design unico. Non vediamo l’ora che questo tour in Europa offra a tutti l’opportunità di toccare con mano il nostro dispositivo e essere tra i primi a poterlo acquistare”.

Le tappe europee del pop-up tour di OnePlus Nord 4

Dazi Milano, Milano, Italia – 25/07/2024

Elektrownia Powiśle – Main street Dobra, Varsavia, Polonia – 27/07/2024

Centro Oberhausen, Oberhausen, Germania – 29/07/2024

Solo Sokos Hotel Torni, Helsinki, Finlandia – 30/07/2024

Scenario – OneTower, Bucarest, Romania – 31/07/2024

Westfield La Part-Dieu, Lione, Francia – 31/07/2024

Worten Centro Comercial Colombo, Lisbona, Portogallo – 01/08/2024

Elgiganten, Odense, Danimarca – 01/08/2024

El Corte Inglés, El Bercial, Madrid, Spagna – 03/08/2024

Q Music Festival, Ostenda, Belgio – 03/08/2024

Covent Garden Piazza, Londra, Regno Unito – 06/08/2024

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 è il più recente smartphone della linea OnePlus Nord. Lanciato a luglio 2024, OnePlus Nord 4 è il primo smartphone con scocca unibody in metallo nell’era del 5G.

Oltre al design rivoluzionario, lo smartphone dispone di hardware di livello flagship come il processore Snapdragon 7+ Gen 3, con fino a 16GB di RAM e 512GB di memoria. Il telefono presenta anche un sensore principale Sony da 50 megapixel e una batteria da 5.500 mAh, la più grande mai utilizzata in un telefono OnePlus Nord.

Infine, OnePlus Nord 4 è disponibile in tre colorazioni: Obsidian Midnight, Mercurial Silver e Oasis Green.

Disponibilità sul mercato

Il OnePlus Nord 4 sarà disponibile in Europa al prezzo consigliato di 499,00 € nella versione da 12+256 GB di RAM e 599,00 € nella versione da 16+512 GB di RAM su OnePlus.com e nei principali rivenditori di telefonia. Le vendite del OnePlus Nord 4 inizieranno l’8 agosto, con i preordini già attivi su OnePlus.com e OPPO Store.

Vantaggi e promozioni sul sito OnePlus

I clienti che preordinano OnePlus Nord 4 sul sito di OnePlus riceveranno un regalo a scelta tra:

La borsa a tracolla TUMI Voyager Persia (dal valore di 210,00 €)

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro (dal valore di 79,00 €)

Una cover per OnePlus Nord 4 (dal valore di 39,99 €)

Un adattatore OnePlus (dal valore di 59,99 €)

Infine, OnePlus offre un ulteriore sconto del 10% per tutti studenti e un bonus di 50,00 € per chi usufruirà del programma di trade-in.

Vantaggi e promozioni su OPPO Store

Preordinando e acquistando il nuovo device su OPPO Store, insieme al caricatore OnePlus da 100W, gli utenti potranno beneficiare di uno sconto di 50€ e di ulteriori 50€ di extra valutazione di un proprio dispositivo usato, aderendo al programma di Trade-in.