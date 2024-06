Party speaker PS-921: è tutto un altro suono con Sharp

È iniziata l’estate ed è tempo di fare festa! L’azienda famosa per la sua tecnologia innovativa, Sharp Consumer Electronics, annuncia il lancio sul mercato del nuovo party speaker PS-921. Secondo della sua gamma, dopo il rinomato PS-919, offre un suono potente e una serie di funzioni per feste estive indimenticabili.

Caratteristiche tecniche del nuovo party speaker PS-921

PS-921 è un diffusore compatto con una potenza di picco di 130 W che garantisce un suono ricco e pieno in ogni occasione. Il suo sistema audio a 2.1 canali, composto da due diffusori da 2 pollici e da un subwoofer da 4 pollici, offre un impressionante suono surround 3D e dei bassi notevoli. Inoltre, i due diffusori full-range sono angolati per creare un’ampia area stereo che riempie l’intera stanza con la propria musica preferita. Un’altra caratteristica speciale del party speaker PS-921 è la modalità duo integrata, dove la tecnologia True Wireless Stereo (TWS) consente di accoppiare due diffusori per un suono coinvolgente dei canali destro e sinistro.

Il party speaker di Sharp vanta fino a 14 ore di riproduzione portatile grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio ed è straordinariamente facile da trasportare grazie alla pratica maniglia. Grazie al suo suono potente e le luci stroboscopiche lampeggianti, l’altoparlante crea l’atmosfera perfetta per qualsiasi festa.

Che sia in giardino, in spiaggia, durante un barbecue o in campeggio, il party speaker PS-921 è in grado di affrontare condizioni esterne imprevedibili grazie alla protezione IPX5 contro gli spruzzi d’acqua e al design robusto. PS-921 offre anche un ingresso aux da 3,5 mm e la riproduzione USB MP3/WAV/FLAC con funzione di ricarica. Infine, si distingue dalla concorrenza per il suo design innovativo e l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Prezzo e disponibilità

Il party speaker PS-921 è ora disponibile online al prezzo consigliato di €139,00 IVA inclusa.