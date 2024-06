RLA ottimizza i processi con la tecnologia Canon

La digitalizzazione ha portato enormi benefici alle aziende, velocizzando e ottimizzando notevolmente la gestione documentale. La tecnologia Canon ha contribuito molto alla trasformazione digitale delle imprese e, in questo articolo, parliamo dell’applicazione di una soluzione del brand giapponese nel settore della logistica e dei trasporti. In un contesto lavorativo dove velocità, qualità e ottimizzazione dei processi documentali sono imprescindibili, le soluzioni Canon possono fare la differenza. Come nel caso della RLA, azienda della provincia di Forlì-Cesena attiva nel settore della logistica agroalimentare, che si è affidata allo scanner ScanFront 400 di Canon per rendere i suoi documenti fruibili ai clienti in breve tempo.

Le esigenze di RLA

Prima di sperimentare le potenzialità di questo dispositivo, l’azienda emiliana utilizzava modelli multifunzione riscontrando numerose criticità nella scannerizzazione dei documenti, come ad esempio lo spessore, la qualità e la tipologia di carta, la scarsa nitidezza e la bassa risoluzione.

Per risolvere le problematiche, dopo attente ricerche e incontri con MyOffice, Canon Accredited Partner, e su consiglio di ITHINGS, azienda di consulenza IT di Pesaro, RLA ha deciso di acquistare due ScanFront 400 Canon, uno per la sede di Gambettola e uno per quella di Cesena, insieme a dei kit di rullini alimentazione carta di scorta da poter sostituire in autonomia.

Caratteristiche che rispondono perfettamente alle esigenze di RLA che, a due anni dal primo utilizzo, si dice estremamente soddisfatta della scelta. Nello specifico, con ScanFront 400 Canon la qualità dell’immagine acquisita è ai massimi livelli, permettendo una leggibilità del documento ottimale. La produttività della macchina è molto elevata, può generare fino a 6.000 scansioni al giorno ed è possibile memorizzare parametri e impostazioni creando profili specifici, facilitando così il processo di acquisizione e invio del lavoro.

I vantaggi di ScanFront 400

Tra i vantaggi si ha una riduzione dei costi di gestione grazie all’amministrazione remota del dispositivo senza doversi recare fisicamente presso le sedi del cliente e la funzione “Folio” per scansionare documenti A3. L’image FORMULA ScanFront 400 ha invece permesso di risolvere la problematica dell’umidità di alcuni documenti cartacei dovuta agli ambienti e al passaggio di mano in mano tra i lavoratori. Infine, lo scanner ha un design compatto che, oltre a un’estetica piacevole, assicura un minor ingombro e per questo può essere installato sulla scrivania.

Dichiarazioni

“Lo scanner risultava essere la soluzione perfetta per automatizzare i processi documentali e ci ha aiutato a gestire la carta con un archivio online consultabile nell’immediato”, ha commentato Matteo Saudelli, Titolare ITHINGS e consulente per RLA. “Questo è un servizio accessorio non ancora diffuso in questo settore e per noi è un grosso punto di forza che porta un vantaggio all’azienda. Grazie a MyOffice abbiamo trovato la soluzione perfetta per le nostre necessità. ScanFront 400 si è rivelato un potente scanner di rete indipendente che offre funzioni di scansione rapide, semplici e affidabili e soprattutto di estrema qualità, con massima integrazione direttamente al flusso di lavoro aziendale, in soli pochi clic e senza bisogno di un computer”.

“Siamo lieti che una realtà all’avanguardia come RLA abbia scelto le nostre soluzioni per ottimizzare i processi aziendali e documentali”, ha affermato Davide Balladore DP&S Marketing & Innovation Director di Canon Italia. “Lo scanner ScanFront 400 di Canon è stato progettato proprio per andare incontro alle necessità di chi si trova a dover scansionare quotidianamente migliaia di fogli nei più svariati formati e tipi di carta. La nostra tecnologia permette di farlo in modo rapido, efficiente e affidabile, semplificando i processi di gestione dei documenti, aumentando la produttività e riducendo i costi. Offriamo ai nostri clienti un ampio portfolio di tecnologie e applicazioni in grado di supportare al meglio qualunque settore e di rispondere ad ogni esigenza. Il nostro obiettivo è di affiancare le aziende che, scegliendoci ogni giorno, ci danno fiducia, accompagnandole verso nuove opportunità di crescita”.