SalesTV con Sony per potenziare i display professionali BRAVIA

SalesTV, fornitore di servizi e consulenza IT con sede in Germania e con una solida esperienza nella realizzazione di sistemi di digital signage per oltre 10.000 display in tutta Europa, ha avviato una partnership strategica con Sony Professional Displays & Solutions. Questo accordo segna uno dei primi rollout che si avvale delle avanzate funzionalità di provisioning offerte dalla piattaforma Remote Device Manager di Sony.

SalesTV, uno dei principali operatori nel settore del digital signage, adotta la filosofia secondo cui “il contenuto è re”, il che implica che schermi ad alta definizione e intuitivi siano fondamentali e imprescindibili. Grazie all’applicazione del proprio sistema di gestione dei contenuti, SalesTV ha reso i BRAVIA ancora più impressionanti di prima, con un’applicazione preconfigurata che consente ai clienti di caricare, gestire e monitorare facilmente i contenuti su questi schermi. Inoltre, è stato creato un telecomando virtuale, in stretta collaborazione con gli sviluppatori Sony, che rende i display ancora più fluidi e senza problemi.

Un’esperienza senza soluzione di continuità in ogni fase del percorso

I display professionali BRAVIA sono stati progettati pensando al cliente, con un’ampia gamma di dimensioni e soluzioni professionali adatte ad ogni applicazione. La flessibilità dell’installazione dei display BRAVIA è stata migliorata grazie alla collaborazione con le impostazioni preconfigurate di SalesTV, che hanno reso il processo pressoché semplice. SalesTV ha installato il software necessario per gli schermi senza alcun intervento manuale, riducendo il lavoro manuale e la possibilità di errore umano.

Sony e SalesTV insieme per razionalizzare i processi in nome della sostenibilità

Dalla produzione all’installazione, i display BRAVIA sono la scelta sostenibile. Nell’ambito dell’iniziativa di sostenibilità Road to Zero di Sony, BRAVIA si avvale di un’ingegneria avanzata per produrli, spostarli e utilizzarli in modo più efficiente, al fine di ridurre l’impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti.

Ora, grazie al lavoro di SalesTV, stiamo assistendo a una tendenza simile nel processo di installazione. Zero Touch Provisioning significa un’installazione più semplice che non richiede la presenza fisica di specialisti IT, riducendo il numero di risorse solitamente necessarie durante questo processo. Inoltre, l’introduzione del telecomando virtuale è uno sviluppo positivo, in quanto elimina la necessità di un telecomando fisico e quindi riduce la necessità di inviare qualcuno in loco senza compromettere la funzionalità.

Dichiarazioni

“Questa collaborazione rappresenta uno sviluppo entusiasmante per il settore dei display professionali, rendendo più semplice per qualsiasi azienda che voglia avere visibilità l’accesso al digital signage“, afferma Murat Gürkan, CEO di SalesTV. “Non vediamo l’ora di vedere questa partnership svilupparsi ulteriormente, dato che Sony ha già dimostrato di essere felice di condividere la propria competenza ed esperienza per elevare l’esperienza dei nostri clienti“.

“Siamo lieti di collaborare con SalesTV, a dimostrazione del nostro impegno nel rendere le soluzioni di digital display una scelta conveniente, intelligente ed efficace“, afferma Thorsten Prsybyl, European Retail Sales Manager, Sony Professional Displays & Solutions. “La piattaforma Remote Device Manager di Sony consente un processo di installazione senza soluzione di continuità, riducendo i tempi e le energie solitamente associati a questo processo“.

“A dimostrazione di quanto sia stata fluida ed efficace la collaborazione con Sony, c’è lo sviluppo del telecomando virtuale, che mira a rendere l’uso dei display BRAVIA ancora più comodo“, commenta Maxim Triller, Project Manager, SalesTV. “Questo sviluppo non avrebbe avuto successo senza gli sviluppatori di Sony che hanno lavorato al nostro fianco e condiviso la loro esperienza. Una partnership così preziosa è resa ancora più grande dalla consapevolezza di contribuire a rendere gli schermi BRAVIA, un display già fantastico, ancora più accessibili ai potenziali clienti“.