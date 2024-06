SvHCI: il software di StorMagic che ridefinisce gli ambienti edge

StorMagic, azienda che si occupa di semplificare le complessità negli ambienti di Edge Computing e piccoli data center, annuncia SvHCI, prodotto che unisce un hypervisor e il networking virtuale alla tecnologia di storage virtuale utilizzata da migliaia di clienti in tutto il mondo. Tale soluzione HCI (Hyper Converged Infrastructure) full stack è stata sviluppata appositamente per gli ambienti edge e per le PMI e include l’assistenza fornita direttamente da StorMagic 24/7/365.

SvHCI permette di semplificare le operation

Secondo la Market Guide for Full-Stack Hyperconverged Infrastructure Software di Gartner pubblicata quest’anno, “la base installata di HCI full stack non leader di mercato, che ora rappresenta il 30% del totale, crescerà fino al 60% entro il 2029”.

Secondo StorMagic, ciò conferma la rilevanza e il crescente interesse per questo tipo di storage e di architettura computazionale nel mercato, sulla scia del significativo fermento osservato quest’anno.

Stormagic SvSAN è la soluzione scelta per realizzare il 100% di uptime dai clienti che attualmente usano un hypervisor VMware o Microsoft e costituisce la base della nuova soluzione full stack. SvHCI è un prodotto software che viene installato direttamente su server nuovi o preesistenti e comprende un hypervisor basato su KVM, una rete virtualizzata avanzata e SvSAN come layer software per l’archiviazione. Esattamente come SvSAN, SvHCI di StorMagic permette di semplificare le operation e garantire alta disponibilità per gli ambienti edge e PMI con due soli server, riducendo i costi software fino al 62% rispetto ad altri software di virtualizzazione.

“StorMagic SvHCI offre esattamente ciò che i nostri clienti e partner chiedono per gestire le applicazioni in modo affidabile nei siti edge e PMI”, afferma Dan Beer, CEO di StorMagic. “Questa soluzione è basata sullo stesso codice SvSAN che forniamo ai clienti da oltre dieci anni con più di 50.000 installazioni in tutto il mondo. Con SvHCI aiutiamo i clienti finali a effettuare la transizione dal costoso e complesso software che gira su VMware alla nostra soluzione, affidabile e realizzata ad hoc, risparmiando fino al 62% sui soli costi di software”.

Prezzi e disponibilità di StorMagic ScHCI

SvHCI sarà acquistabile da quest’estate, con prezzi a partire da 2.049 dollari l’anno per un unico server e fino a 2TB di storage. StorMagic lancia inoltre in contemporanea un Global Beta Program SvHCI tramite il quale clienti e partner possono ottenere accesso anticipato alla soluzione per testarla sui propri server.