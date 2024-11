Impianti elettrici: serve più manutenzione e innovazione nelle abitazioni

Le case diventano sempre più smart e alla base di un funzionamento sicuro dei numerosi dispositivi ad esse collegati, è essenziale che gli impianti elettrici siano moderni, sostenibili ed efficienti.

La casa è il cuore della vita quotidiana, un luogo in cui ognuno cerca serenità e protezione. In un’epoca di rapidi progressi tecnologici, l’innovazione svolge un ruolo essenziale per proteggere le nostre abitazioni, migliorandone al contempo comfort ed efficienza. Dall’adozione di sistemi di allarme intelligenti ai dispositivi IoT (Internet of Things) che facilitano il controllo remoto della casa, la tecnologia offre strumenti all’avanguardia per garantire non solo la protezione dei nostri spazi, ma anche una gestione più sostenibile e confortevole dell’ambiente domestico.

Nonostante la centralità dell’impianto elettrico quale infrastruttura abilitante per sviluppare l’ecosistema tecnologico delle abitazioni, purtroppo sono ancora troppi gli impianti elettrici residenziali non a norma e molto pochi sono gli utenti consapevoli dell’importanza che ha l’impianto elettrico all’interno delle abitazioni. Mancano regole per la manutenzione e verifica periodica degli impianti e molte case non possiedono un impianto elettrico adeguato né in termini di sicurezza, né in termini di efficienza e funzionalità.

Prosiel e la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza degli impianti elettrici

Prosiel, associazione leader nella promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica, ha organizzato a Roma il convegno “La Casa SI Cura! L’infrastruttura elettrica protagonista per la Sicurezza, l’Innovazione e la Transizione Energetica nelle abitazioni nell’interesse di chi vive la casa”. L’evento che si è tenuto a Roma presso l’Hotel Nazionale – Sala Capranichetta, in Piazza Montecitorio, conclude la campagna avviata nel 2022 per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sicurezza degli impianti elettrici.

In collegamento, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin ha inaugurato i lavori a cui hanno partecipato i rappresentanti istituzionali, tra cui esponenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, della Federazione ANIE, di ADICONSUM, e i parlamentari delle commissioni competenti con l’obiettivo di aprire dei tavoli interministeriali di confronto per adottare soluzioni concrete.

L’incontro, suddiviso in tre panel, ha affrontato i temi cruciali per la transizione energetica delle abitazioni italiane, con particolare riguardo allo stato di salute degli impianti elettrici nelle abitazioni italiane rilevato grazie ad un’approfondita indagine effettuata da CRESME. Tra i principali argomenti discussi: l’Impatto della Direttiva Europea “Case Green” sul patrimonio immobiliare italiano esistente, con un focus specifico sui costi di adeguamento degli impianti elettrici; le carenze e criticità legislative in materia di manutenzione e sicurezza degli impianti elettrici; la necessità di un Catasto degli impianti elettrici oltre all’importanza di una formazione continua dei professionisti del settore, essenziale per una manutenzione competente e sicura.

Modernizzare le normative sulla sicurezza elettrica

Con l’occasione Prosiel ha inteso portare all’attenzione degli stakeholder alcune proposte di intervento per modernizzare le normative e introdurre verifiche periodiche obbligatorie, finalizzate proprio a migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica delle abitazioni italiane.

Mancano, infatti, regole per la manutenzione e verifica periodica degli impianti elettrici: un dato preoccupante che emerge solo in occasione di guasti, malfunzionamenti o incidenti ed evidenzia come sia necessario aprire un canale di comunicazione diretto con i cittadini per aumentare la consapevolezza dell’importanza che riveste l’infrastruttura elettrica all’interno della propria casa e come il corretto utilizzo e gestione dell’impianto assicurano un livello di sicurezza adeguato e rendono le case sempre meno “a rischio incidenti”.

La trasformazione digitale e l’aumento della tecnologia nelle case rendono inoltre fondamentale un’infrastruttura elettrica efficiente e sicura, capace di integrare dispositivi connessi per offrire comfort, risparmio energetico e sostenibilità.

La campagna di sensibilizzazione sul tema è stata preceduta da una serie di iniziative territoriali che si sono tenute nel mese di novembre a Macerata, Lamezia Terme e Milano, che hanno visto il coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni locali per raccogliere esperienze e istanze sulla centralità dell’infrastruttura elettrica nelle abitazioni. I temi discussi nel corso di questi appuntamenti hanno riguardato la gestione, la manutenzione e l’innovazione degli impianti elettrici come elementi essenziali per il benessere abitativo, la sicurezza e la sostenibilità degli edifici.

Dichiarazioni