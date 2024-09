MSI punta sui notebook AI+ e sulle tecnologie proprietarie

prima linea nel rendere disponibili sul mercato le soluzioni più avanzate basate sull’AI, che non solo diventerà sempre più parte della nostra vita quotidiana, ma che sta già aprendo le porte a una nuova era della tecnologia, trasformando significativamente anche il panorama del personal computing. MSI, brand attivo nel settore dei notebook per il gaming, nella content creation e nella produttività , è in, che non solo diventerà sempre più parte della nostra vita quotidiana, ma che sta già aprendo le porte a una nuova era della tecnologia, trasformando significativamente anche il panorama del personal computing.

approccio ‘cloud-plus-edge’”, ha affermato Derek Chen, Vicepresident of Global Business and Marketing di MSI laptop, che ha continuato: “Ciò significa che la potenza di elaborazione non è più concentrata esclusivamente in enormi datacenter, ma si sta spostando sempre più verso l’edge della rete, quindi, anche nei dispositivi personali come i laptop, con la possibilità di limitare sensibilmente i problemi di latenza e incrementare la velocità e i livelli di “La crescita dei servizi e delle app di intelligenza artificiale è entrata in una fase particolarmente interessante, perché si sta passando da un modello puramente basato sul cloud ad un”, ha affermato, che ha continuato: “Ciò significa che la potenza di elaborazione non è più concentrata esclusivamente in enormi datacenter, ma si sta spostando sempre più verso l’edge della rete, quindi, anche nei dispositivi personali come i laptop, con la possibilità di limitare sensibilmente i problemi di latenza e incrementare la velocità e i livelli di sicurezza ”.

MSI dispone già oggi di una gamma completa di notebook AI+, che comprende ben otto modelli destinati a differenti tipologie di utilizzatori, che vanno dall’utenza professionale (Prestige 13, 14 e 16 AI+ Evo, Summit 13 e 16 AI+ EVO) ai gamer (Stealth A16 AI+) e ai content creator (Creator 16 AI+). Mostrati in anteprima a IFA 2024, questi laptop soddisfano gli standard Copilot+ PC di Microsoft e sono dotati di processori basati su piattaforma Intel Lunar Lake e AMD Strix Point, che offrono prestazioni senza precedenti e nuove potenzialità nell’ambito dell’intelligenza artificiale, grazie a NPU in grado di assicurare oltre 40 TOPS. Questi PC di nuova generazione sfruttano, infatti, proprio le NPU, unità progettate appositamente per le funzioni AI, in combinazione con le CPU e le GPU, per velocizzare il calcolo delle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. In questo modo vengono notevolmente ottimizzate le risorse disponibili e, di conseguenza, ridotti i consumi energetici, consentendo di arrivare a utilizzare il laptop anche per un’intera giornata lavorativa senza doverlo ricaricare.

Con l’obiettivo di assicurare agli utenti dei propri notebook la migliore esperienza d’uso possibile, siano essi professionisti, gamer o content creator, MSI ha, inoltre, sviluppato diverse app e tecnologie che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente le performance su vari fronti.

MSI AI Engine, ad esempio, è un’app che opera in background, apprendendo le abitudini di utilizzo e le esigenze dell’utilizzatore del laptop, riuscendo così ad adattare in automatico le prestazioni del dispositivo, le impostazioni audio, quelle del display e persino la retroilluminazione della tastiera. Quando si avvia una videoconferenza, poi MSI AI Engine attiva MSI AI Noise Cancellation Pro che migliora automaticamente l’audio e il video sulla base delle condizioni di illuminazione, dei rumori di fondo ecc.

MSI AI Artist è, invece, uno strumento offline che permette di generare rapidamente immagini a partire da un testo o da immagini esistenti per consentire all’AI di produrne altre simili, mentre MSI AI Chat è in grado di analizzare rapidamente i contenuti, riassumere informazioni e rispondere a diverse domande, rappresentando un ottimo strumento per velocizzare il lavoro, senza doversi preoccupare della privacy o della fuga di informazioni importanti, perché tutto viene eseguito offline localmente sul notebook.

I notebook MSI AI+ arriveranno in Italia a partire dal mese di Novembre.