Snom D895M: la nuova frontiera della telefonia IP

Snom, specialista nelle soluzioni integrate per la comunicazione aziendale, presenta il nuovo modello di punta della sua affermata serie D8xx. Il D895M è il modello tecnologicamente più avanzato della gamma ed è il risultato di un intenso lavoro di sviluppo, incentrato sulla semplicità d’uso, sulla protezione dell’investimento nel tempo e sulla perfetta integrazione nelle moderne reti aziendali.

Il dispositivo si rivolge alle organizzazioni che necessitano di una piattaforma di comunicazione professionale, sicura e al tempo stesso intuitiva. Dall’ufficio individuale alla direzione, fino alle aree di accoglienza, il D895M abbina un’eccellente qualità vocale a un utilizzo preciso e immediato, oltre a un design di pregio che valorizza qualsiasi ambiente di lavoro moderno.

Ampio display touch per una visione sempre completa

Il display LC a colori da 8 pollici ad alta risoluzione consente di visualizzare contatti, linee e funzioni in modo chiaro e ordinato. L’interfaccia touch intuitiva favorisce un uso rapido, riduce i potenziali errori e assicura un sensibile incremento dell’efficienza, soprattutto nelle postazioni caratterizzate da un elevato volume di chiamate.

Massimo comfort e libertà di movimento grazie alla cornetta DECT e a un’acustica di alta qualità

Un’altra caratteristica distintiva del D895M è la cornetta DECT integrata, che assicura un’elevata libertà di movimento senza alcun compromesso in termini di qualità vocale. Durante una conversazione, gli utenti possono muoversi liberamente nell’ambiente senza essere vincolati da cavi, beneficiando al contempo di una connessione stabile e di una trasmissione audio nitida. Questa funzione si rivela un vantaggio concreto soprattutto in ambienti di lavoro dinamici, come reception e sale riunioni. L’audio HD, l’ampia gamma di frequenze e la soppressione intelligente dell’eco garantiscono una trasmissione cristallina della voce anche negli uffici open space. Insieme all’hardware robusto, al collaudato sistema elettronico di sgancio della cornetta e all’accuratezza della lavorazione, queste caratteristiche fanno del nuovo terminale una soluzione sinonimo di durata, stabilità ed eccellenza acustica.

Connettività versatile per i moderni ambienti di lavoro

Il D895M offre numerose possibilità di collegamento e integrazione, rispondendo alle esigenze dei moderni modelli di lavoro ibrido. La connettività Gigabit Ethernet e WLAN consente di integrare il dispositivo con la massima flessibilità nelle infrastrutture IT esistenti. Le apposite porte USB permettono inoltre di collegare cuffie opzionali e di adattare il telefono ai diversi flussi di lavoro individuali. L’integrazione con i sistemi di Unified Communications avviene senza soluzione di continuità: il D895M è compatibile con le principali soluzioni IP-PBX e UC e si presta quindi perfettamente all’impiego in ambienti aziendali eterogenei. A completare la dotazione contribuiscono protocolli di sicurezza all’avanguardia, la trasmissione cifrata dei dati e aggiornamenti periodici del firmware, che assicurano i più elevati standard in materia di protezione dei dati e conformità normativa. Il D895M soddisfa così sia i requisiti tecnici sia quelli normativi delle aziende attive a livello internazionale.

Ancora più opzioni con il modulo D8C

Nelle postazioni caratterizzate da un elevato volume di conversazioni o con complesse attività di smistamento delle chiamate, il D895M può essere abbinato a fino a tre moduli di espansione D8C. Il modulo dispone di un ampio display a colori ad alta risoluzione, con un’interfaccia utente chiara e ordinata, e si collega tramite USB Plug & Play. Aggiunge al telefono ulteriori tasti funzione e opzioni di visualizzazione, consentendo di configurare fino a 60 funzioni distribuite su più pagine. Il D8C è quindi ideale per reception, postazioni di segreteria e scenari di gestione delle chiamate nei quali una visione immediata delle informazioni e la possibilità di accesso diretto alle funzioni risultano determinanti.

Un design durevole e sostenibile

Il D895M abbina materiali di alta qualità a tecnologie ad alta efficienza energetica e a un’architettura di prodotto progettata per durare nel tempo. L’assorbimento energetico ottimizzato tramite Power over Ethernet, i componenti robusti e la disponibilità dei ricambi a lungo termine contribuiscono a preservare le risorse e a proteggere l’investimento nel tempo. Snom aiuta così le aziende a gestire la propria infrastruttura IT in modo economicamente sostenibile e rispettoso dell’ambiente anche nel lungo periodo.

Sovranità digitale e sicurezza frutto dell’ingegneria tedesca

Come tutte le soluzioni Snom, anche il D895M è stato sviluppato in Germania e soddisfa i più elevati requisiti in materia di sicurezza e protezione dei dati. La cifratura delle comunicazioni, gli aggiornamenti periodici del firmware e una gestione trasparente del ciclo di vita del prodotto garantiscono alle aziende il pieno controllo della propria infrastruttura di comunicazione.Il D895M risponde quindi alle esigenze fondamentali dei moderni reparti IT: elevata sicurezza operativa, semplicità di integrazione e gestione sostenibile nel tempo, il tutto sulla base della qualità dell’ingegneria tedesca.

«Con il D895M completiamo la nostra serie D8xx e proponiamo un terminale IP capace di coniugare perfettamente design, prestazioni e comfort d’uso», afferma Fabio Albanini, Senior VP Sales & Operations. «Grazie all’ampio display touch, alla cornetta DECT e alle numerose possibilità di collegamento, rispondiamo a tutte le esigenze in termini di comunicazione aziendale flessibile, sicura e pronta per il futuro. È esattamente questo che Snom intende per qualità premium: engineered in Germany».

Il nuovo modello di punta della serie D8xx di Snom è disponibile da subito presso i rivenditori specializzati ed è coperto da una garanzia del produttore di tre anni.